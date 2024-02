Terni, coppia smarrisce la fede: ragazzo la ritrova e la consegna in questura. Restituita agli sposi Una fede di oltre 40 anni è stata riconsegnata alla legittima proprietaria direttamente dal questore di Terni, Bruno Failla. La cerimonia stamattina, lunedì 5 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La cerimonia di riconsegna della fede

Arriva da Terni una bella notizia in vista di San Valentino. Stamattina una coppia di sposi, residente nel comune dell'Umbria, si è vista consegnare la fede nuziale che aveva smarrito direttamente dal questore Bruno Failla. La notizia è stata riportata direttamente dalla Questura.

Lo scorso ottobre, un uomo di 33 anni, originario del pakistano ma residente a Terni, aveva portato in questura un anello che aveva ritrovato in via Bramante; all'interno del prezioso in oro giallo vi era incisa la scritta "Fabiana 23.10.1983". La fotografia della fede era stata inserita nella bacheca online della Polizia di Stato relativa agli oggetti rubati o rinvenuti e sulla pagina Facebook della questura di Terni. Tuttavia, col passare dei giorni, nessuno era venuto a reclamarla.

E così il personale della divisione anticrimine ha deciso di richiedere un accertamento all'ufficio anagrafe del Comune di Terni e – riferisce la questura – "grazie alla preziosa e puntuale collaborazione dell'ufficiale di stato civile, Mariangela Pitorri, nel giro di pochissimo tempo si è arrivati a rintracciare la coppia che si era sposata a Terni il 23 ottobre del 1983: il dottor Luigi De Santis e sua moglie Fabiana Forti".

De Santis, medico ternano, aveva poi spiegato di essersi accorto che la fede gli era caduta, finendo in un tombino, e che non era riuscito più a trovarla.

Questo lunedì, 5 febbraio, la cerimonia di riconsegna dell'anello da parte del questore Failla che ha voluto evidenziare "il valore simbolico della fede a suggello di un matrimonio stabile e duraturo". La coppia ha chiaramente ringraziato il 33enne che l'ha trovata oltre che le persone che hanno potuto ridare loro felicità.