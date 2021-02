in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza di 25 anni, Ariana Husejnovic, ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 7 lungo la strada statale 16 nel territorio di Pineto, in provincia di Teramo. La giovane stava viaggiando a bordo della sua auto quando è avvenuto lo scontro con una seconda vettura. L'impatto è stato fatale e per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

La giovane morta poco dopo il suo arrivo in ospedale

L'allarme è scattato questa mattina alle 7 quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori nei pressi del piccolo comune di Pineto a causa di un violento schianto avvenuto lungo la strada Statale 16, all'altezza della Torre di Cerrano: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con la polizia stradale di Teramo, le squadre Anas e le forze dell'ordine. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico che ha trasportato d'urgenza la giovane donna all'ospedale di Atri, quest'ultima è morta poco dopo il suo arrivo in nosocomio: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Ferito anche il guidatore della seconda vettura

Intanto le forze dell'ordine hanno chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente e hanno dato il via ai rilievi necessari a ricostruire la dinamica del violento schianto. Sembra che la 25enne di origine straniera e residente a Silvi Marina stesse percorrendo la statale in direzione Silvi a bordo della sua Peugeot 206 quando si è scontrata con una Ford Fiesta alla cui guida si trovava un 34enne, anch'egli trasportato in ospedale. Sul posto anche il magistrato di turno Stefano Giovagnoni. Ora si dovrà capire cosa abbia causato lo scontro frontale tra le due vetture.