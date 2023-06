Teramo, auto investe mamma e figlio sulle strisce pedonali: grave bimbo di 8 mesi Un bambino di 8 mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Alba Adriatica (Teramo).

Un bambino di 8 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bambin Gesù di Roma a causa delle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Alba Adriatica (Teramo). La madre del piccolo, una donna originaria del Bangladesh, stava attraversando la strada con il figlioletto in braccio sulle strisce pedonali in via Roma, all’incrocio con viale della Vittoria, quando è stata travolta da un'automobile.

L'incidente si è verificato davanti agli occhi del marito e padre del bambino. Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato e ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118.

Il bimbo, vista la gravità delle lesioni subite, è stato condotto in ospedale e poi è stato disposto il trasferimento al Bambin Gesù di Roma. È ancora in prognosi riservata anche se non sembra essere in pericolo di vita. La mamma, che ha riportato delle fratture alle gambe, si trova ricoverata all’ospedale di Sant’Omero.

I rilievi dell’investimento, che si è verificato nella tarda serata, sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Il conducente dell’auto è risultato negativo ai test di alcol e droga.