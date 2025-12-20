Attualità
video suggerito
video suggerito

Tentano l’estorsione in videochiamata dal carcere usando un minorenne: “250 mila euro o il cantiere salta in aria”

Due detenuti a Palermo e Agrigento tentano un’estorsione in videochiamata usando un minore. Avrebbero provato a estorcere 250mila euro a una impresa edile di Messina.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Due detenuti hanno tentato di estorcere 250 mila euro in videochiamata al titolare di una impresa edile
Due detenuti hanno tentato di estorcere 250 mila euro in videochiamata al titolare di una impresa edile

Dall'interno del carcere tentano un'estorsione in videochiamata usando un minorenne. Secondo i Carabinieri del Nucleo Investigativo, un 39enne e un 33enne, detenuti rispettivamente nelle Case circondariali di Palermo e Agrigento, avrebbero usato due intermediari per chiedere 250 mila euro all'impresa incaricata di realizzare alloggi di edilizia popolare a Messina. Secondo quanto riportano i Carabinieri, la richiesta è stata avanzata con la minaccia di "far ‘saltare' il cantiere" attraverso l'uso di ordigni esplosivi.

Insieme ai due detenuti sarebbe stato coinvolto anche un 24enne in stato di detenzione domiciliare al momento della tentata estorsione. Tutti sono stati destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione, per avere utilizzato il cellulare dal carcere, il tutto aggravato dal metodo mafioso e dall’impiego di un minore.

A subire il tentativo di estorsione è stata l'impresa edile catanese che sta svolgendo i lavori di riqualificazione nell'area di Fondo Fucile, alla periferia di Messina. La tentata estorsione sarebbe stata posta in essere in due riprese, la prima da un 24enne in stato di detenzione domiciliare e, poco dopo, anche da un minorenne. I due si sarebbero presentati al cantiere chiedendo di parlare con il responsabile per poi avviare le videochiamate con il  39enne e il 33enne detenuti in carcere. La richiesta economica iniziale era di 250 mila euro, mitigata poi a 100 mila euro.

Leggi anche
Minacce e botte all’ex datore di lavoro: arrestato per tentata estorsione da 50mila euro a Pisa

Il titolare però non ha ceduto e ha immediatamente denunciato il fatto alle autorità permettendo così di risalire ai due detenuti, ritenuti vicini alla criminalità organizzata messinese. Le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia hanno permesso di scoprire l'estorsione e le modalità con cui era stata tentata, portando all'emissione dell'ordinanza.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Epstein
Files
Clinton, Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze: cosa c’è nei nuovi file
Anche Bill Gates, Chomsky e un piede femminile nelle foto trapelate già ieri
La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l'accordo del 2008, le vittime e i files
Pubblicate le foto della villa di Epstein: la poltrona da dentista, le maschere e la lavagna con nomi di donne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views