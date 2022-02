Tenta suicidio con un coltello, donna salvata dai carabinieri con un laccio di scarpa I carabinieri hanno utilizzato un laccio di scarpa e così son riusciti a contenere la fuoriuscita di sangue in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

A cura di Antonio Palma

Intervento provvidenziale dei Carabinieri nelle scorse ore in Calabria dove una donna che aveva tentato di togliersi la vita in casa sua è stata salvata da una pattuglia di militari che stava transitando in zona ed è stata messa in allarme da alcuni cittadini. L'episodio si è consumato ieri, mercoledì 9 febbraio, in un'abitazione Cittanova, nella città metropolitana di Reggio Calabria. Dopo l'allarme lanciato da un privato cittadino, in pochi attimi la pattuglia di una gazzella dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Taurianova è intervenuta nell'abitazione, salvando la donna. Come ricostruito dagli stessi carabinieri, il tempestivo intervento della pattuglia ha portato i militari sul posto ancora prima dei soccorsi medici così è toccato ai militari dell'Arma assistere per primi la donna.

Appena arrivati sul posto, infatti, i carabinieri hanno subito capito la gravità dei fatti e, senza pensarci due volte, hanno subito messo in atto le procedure di primo soccorso. La signora in effetti era riversa a terra con dei vistosi tagli sul braccio, rigurgitava candeggina appena bevuta e sussurrava di voler morire. La donna ha rischiato di dissanguarsi ma i militari sono riusciti a bloccare tempestivamente l’emorragia, scongiurandone così il decesso. I carabinieri hanno utilizzato quello che per primo hanno trovato davanti e cioè un laccio di scarpa rivenuto sul posto e così son riusciti a contenere la fuoriuscita di sangue in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Anche all'arrivo dei sanitari, però, i carabinieri presenti hanno continuato a collaborare nei soccorsi coadiuvando medici e infermieri. Dopo aver prestato le prime cure, gli stessi infatti hanno trasportato la donna dal primo dell’abitazione fino all’ambulanza. La signora quindi è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena dove è stata poi ricoverata e dove si trova tutt'ora in cura, non più in pericolo di vita.