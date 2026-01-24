Attualità
Tenta di uccidere la madre con una pistola sparachiodi e chiama il 112: “Non ce la facevo più”

Un uomo di 40 anni ha ferito gravemente alla testa la madre con una pistola sparachiodi. Il fatto è avvenuto nella notte a Caselle (Torino). La donna è ricoverata in condizioni critiche, il 40enne fermato per tentato omicidio. Indagini in corso.
A cura di Eleonora Panseri
Ha impugnato una pistola sparachiodi, strumento utilizzato solitamente per uccidere gli animali, e ha colpito alla testa la madre, una donna di 65 anni, che ora versa in condizioni disperate.

È successo a Caselle, in provincia di Torino. Intorno alle 3 della notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio il figlio della 65enne, un uomo di 40 anni, ha chiamato il 112 e ha detto di aver rivolto l'arma contro la madre.

"Venite, le ho sparato, non ce la facevo più", avrebbe detto il 40enne, riportano i quotidiani locali. Sul luogo del tentato omicidio, la cascina dove i due vivevano insieme, sita in via Torino 90, sono immediatamente intervenuti i sanitari che hanno soccorso la donna.

Gli operatori hanno iniziato le operazioni di rianimazione sul posto, poi l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso. A quanto si apprende, la 65enne ha riportato un gravissimo trauma cranico.

Insieme al personale medico e l'ambulanza del 118 di Azienda Zero, sono sopraggiunto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Venaria Reale.

I militari dell'Arma hanno fermato il 40enne, agricoltore, con l’accusa di tentato omicidio. È stato portato nella caserma di Caselle. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe maturata al termine di una lite per motivi ancora in fase di accertamento. Indagano i Carabinieri.

In aggiornamento.

