Tenta di uccidere la figlia con un coltello, sotto il letto trovato lo scheletro di un bambino I fatti, avvenuti in una casa a Martano, comune del Salento, risalgono a luglio 2021. Nelle scorse ore, il pm di Lecce ha chiuso l’inchiesta sulla terribile vicenda. Ed è venuto fuori un nuovo inquietante risvolto.

A cura di Biagio Chiariello

C'è una svolta nella terribile vicenda avvenuta lo scorso 23 luglio in una casa a Martano, comune del Salento, quando una donna ha tentato di uccidere sua figlia, appena venuta al mondo, con tre colpi di coltello alla gola. L'inchiesta appena chiusa dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Alessandro Prontera, ha fatto emergere che i carabinieri hanno scoperto sotto il letto lo scheletro, avvolto in alcuni stracci di cotone chiusi con del filo di ferro, di un neonato nascosto in una valigia avvolta in due sacchi di plastica. A riportarlo è Quotidiano di Puglia: era stato il compagno della donna a rinvenire i resti del corpicino, quando è ritornato in casa dopo il dissequestro dell’immobile.

Possibile infanticidio, disposta l'autopsia

Alla donna – tutt’oggi ai domiciliari in casa di parenti per tentato omicidio- ora viene contestata anche l’ipotesi di reato di occultamento di cadavere. Il rischio è che a quest'accusa possa sommarsi quella di infanticidio. Saranno le indagini ancora in corsa a stabilire se il neonato ritrovato sotto il letto sia venuto alla luce vivo oppure morto. Decisiva sarà la consulenza del medico-legale Roberto Vaglio sull’esito dell’autopsia, che però ha già stabilito che la madre sia la stessa donna che avrebbe poi cercato di uccidere la propria bambina appena nata, l’estate scorsa. Il deposito del parere non dovrebbe tardare e indirizzerà il magistrato sulla sussistenza della contestazione o meno dell’accusa di infanticidio. L’arrestata, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva fatto “scena muta”, davanti al gip, avvalendosi della facoltà di non rispondere.