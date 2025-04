Tenta di rapinare una donna e le spara in faccia: proiettile si conficca in gola, paura a Prato

video suggerito

Episodio inquietante a Prato dove una donna di 46 anni è stata sequestrata in strada, rapinata e infine ferita gravemente con un colpo di pistola in testa. La violenta aggressione nelle scorse ore, durante la notte tra giovedì 17 e venerdì 18 aprile. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza, quando la donna è stata soccorsa in strada ricoperta di sangue mentre chiedeva aiuto e quindi trasportata d’urgenza in ospedale.

I poliziotti della squadra mobile hanno ricostruito in poco tempo quanto accaduto e si sono messi sulle tracce di un uomo, un cittadino cinese come la vittima, che avrebbe agito premeditando tutto e che per ora resta in fuga. La 46enne infatti ha avuto la forza di raccontare quanto le era accaduto prima di perdere i sensi.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, infatti, l’uomo avrebbe atteso l’uscita della vittima dal lavoro, nel cuore della Chinatown di Prato, poi è salito di scatto sull’auto che lei guidava e si è messo sui sedili posteriori minacciandola.

L’aggressore ha chiesto di essere portato a Vaiano, in una strada isolata, Qui ha stretto una guaina attorno al collo della vittima, costringendola sotto minaccia di morte ad effettuare un pagamento con il wallet del suo cellulare per trasferire la somma di 10mila euro dal portafogli digitale. Quando si è accorto che l’operazione non era uscita, ha chiesto di essere riportato a Prato ma ha estratto una pistola e ha sparato alla testa della donna all'altezza dell'orecchio prima di fuggire a piedi.

La 46enne è stata poi operata per estrarre la pallottola rimasta in corrispondenza dell'inizio della gola e quindi ricoverata in terapia intensiva dove si trova in gravi condizioni.

Secondo polizia e Procura, il nuovo episodio di violenza si innesta nel contesto delle tensioni nella comunità cinese locale. La donna infatti lavora nello stesso locale dove l’estate scorsa si è consumato un efferato tentato omicidio che per gli inquirenti sarebbe da collegare allo scontro tra gruppi criminali cinesi per il controllo del settore imprenditoriale locale.