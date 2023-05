Tenta di raccogliere un oggetto sui binari ma viene travolta dal treno: morta ventenne a Civitanova Salima El Montassir, venti anni, è morta ieri mattina dopo essere stata travolta da un treno a Civitanova Marche.

A cura di Davide Falcioni

Voleva recuperare un oggetto che le era caduto sui binari, ma è stata investita e uccisa da un treno. La tragedia si è consumata ieri mattina a Civitanova Marche, provincia di Macerata, eh ha avuto come sfortunata protagonista Salima El Montassir, venti anni, una ragazza italiana di origine marocchina residente a Trento ma da qualche tempo trasferitasi a Civitanova per lavoro.

La giovane si trovava nei pressi del sottopasso di viale Buozzi insieme ad un ragazzo, quando ha scavalcato la recinzione che delimita la ferrovia per recuperare un oggetto; i due avevano già attraversato i binari poco e alla ventenne in quell'occasione era caduto qualcosa dalle tasche, così è tornata indietro nella convinzione si essere al sicuro. Alle 5,15 del mattino però è stata travolta dal treno merci che viaggiava sul primo binario della tratta Adriatica Pescara Ancona diretto a Milano.

Salima El Montassir

Il convoglio ha colpito in pieno la ventenne trascinandola per diverse centinaia di metri. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta: le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Enrico Barbieri, si indirizzano sull’ipotesi della fatalità. Verranno tuttavia svolti tutti gli accertamenti del caso ed è questa la ragione per cui al momento non è stato dato il via libera per il funerale.

Il giovane che era con Salima non è indagato e risulta essere solo testimone di una tragedia che si è consumata sotto i suoi occhi. La polizia, che indaga assieme alla Polfer di Ancona, ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcuni dettagli rilevanti per accertare cosa sia effettivamente accaduto.