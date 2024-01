Tensione in Medio Oriente, Netanyahu: “No a Stato palestinese”. E Biden: “Attaccheremo ancora gli Houthi” Resta alta la tensione in Medio Oriente: mentre il premier israeliano Netanyahu ha affermato che “la guerra contro Hamas continuerà, pochi mesi per la vittoria”, il presidente Usa Biden ha dichiarato che gli attacchi contro gli Houthi continueranno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Resta altissima la tensione in Medio Oriente, da Israele al Mar Rosso. E la crisi non accenna ad attenuarsi, stando a quanto successo nella regione nelle ultime ore.

Netanyahu: "La guerra continuerà ancora"

Sul fronte israelo-palestinese, il premier Benjamin Netanyahu in conferenza stampa a Tel Aviv ha ribadito che "la guerra contro Hamas "continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi. Per la vittoria – ha aggiunto – ci vorranno ancora pochi mesi, ma siamo determinati a raggiungerla. Il governo sotto la mia leadership non si accontenterà di niente di meno che la vittoria totale".

Netanyahu ha anche parlato del post guerra, precisando di aver informato gli Stati Uniti di essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese come parte di qualsiasi scenario. "In qualsiasi accordo futuro Israele deve controllare con sicurezza tutto il territorio a ovest del Giordano", ha detto, "questo si scontra con l'idea di sovranità. Cosa ci possiamo fare?. Il primo ministro deve essere in grado di dire di no ai nostri amici", ha aggiunto.

Washington aveva chiesto a Israele di ridurre l'offensiva nella Striscia di Gaza e aveva aggiunto che la creazione di uno Stato palestinese avrebbe dovuto essere parte del dopoguerra nell'enclave palestinese. Dopo le parole di Netanyahu la Casa Bianca ha precisato che "niente cambia nella posizione del presidente Biden che la soluzione dei due Stati è la soluzione migliore nell’interesse non solo degli israeliani ma anche dei palestinesi".

Il Parlamento europeo chiede il cessate il fuoco permanente

Intanto, il Parlamento europeo ha chiesto un cessate il fuoco permanente e la ripresa degli sforzi volti a trovare una soluzione politica, a condizione che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e incondizionatamente e che l'organizzazione terroristica Hamas sia smantellata. Oggi ha adottato una risoluzione non vincolante, con 312 voti favorevoli, 131 contrari e 72 astensioni.

I deputati, pur condannando con la massima fermezza lo spregevole attacco terroristico commesso da Hamas contro Israele, denunciano anche la risposta militare sproporzionata israeliana, che ha causato un numero di morti senza precedenti tra i civili.

Biden: "Attacchi Usa contro gli Houthi continueranno"

Per quanto riguarda invece il Mar Rosso, il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato che gli attacchi militari statunitensi e britannici contro gli Houthi dello Yemen continueranno, perchè "i ribelli sostenuti dall'Iran stanno ancora attaccando le navi nel Mar Rosso. "

"Quindi dici che stanno fermando gli Houtih?' No. Continueranno? Sì", ha detto Biden ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se i raid stavano funzionando.