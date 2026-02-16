Tempo instabile e nuove perturbazioni a Carnevale, Martedì grasso con temperature in calo: le previsioni meteo

L’irruzione sull’Italia di una nuova perturbazione di origine atlantica sarà responsabile di un nuovo peggioramento del tempo a inizio settimana, a partire dal Nord e poi anche al centro sud. Le previsioni meteo per Carnevale indicano infatti tempo instabile sulla nostra Penisola a causa di una nuova perturbazione in arrivo lunedì 16 febbraio che farà sentire i suoi effetti anche martedì grasso 17 febbraio con venti forti e mareggiate. Poi avremo una breve pausa mercoledì 18 febbraio e il ritorno del maltempo da giovedì.

Nuove perturbazioni per la settimana, meteo instabile a Carnevale: le zone colpite da pioggia

Dopo un peggioramento del tempo già visibile oggi, per la giornata di Carnevale, martedì 17 febbraio, avremo tempo nuvoloso al mattino su tutto il nord con piogge deboli su Piemonte e Liguria, qualche temporale sparso su Veneto e Friuli Venezia Giulia e nevicate sull'arco alpino al di sopra dei 1000 metri. I fenomeni saranno comunque in esaurimento nella seconda parte della giornata quando avremo ampie schiarite. Al centro sud, invece, più spazi soleggiati anche se non mancheranno isolati rovesci sulle aree interne e collinari di Campania, Molise, Basificata e Puglia. Qualche piovasco anche sul nord della Sicilia e il sud della Sardegna

Temperature in calo il 17 febbraio, martedì grasso: dove farà più freddo

Per la giornata di martedì grasso temperature in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, generalmente stazionarie altrove. Le minime subiranno un calo consistente in particolare su Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Toscana; resteranno stazionarie o al più in lieve calo sulle rimanenti regioni. Le massime invece in calo su Trentino Alto Adige, Sardegna, Puglia e Sicilia e in aumento sulle rimanenti regioni.

Mareggiate e forte vento, raffiche fino a 100 km/h

Le perturbazioni saranno accompagnate da forti venti occidentali con raffiche oltre i 100 km/h tra Sardegna e Tirreno centro-meridionale. Interessati settore alpino occidentale, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Anche i mari saranno agitati, in particolare canale di Sardegna, mar ligure e il Canale di Sicilia ma mareggiate attese anche lungo il Tirreno e il Mar ionio mentre l'Adriatico al nord si presenterà mosso e al sud molto mosso e agitato. Fortunatamente questa ondata di maltempo sarà breve e a partire da mercoledì 18 febbraio assisteremo a tempo più asciutto e stabile anche se una nuova perturbazione interesserà l'intera Penisola da giovedì 19 febbraio.