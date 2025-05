video suggerito

Temperature in aumento e piogge sparse, tempo instabile: le previsioni meteo del weekend Le previsioni meteo del weekend indicano tempo ancora instabile sull'Italia anche nel corso si sabato 17 e domenica 18 maggio anche se in un contesto di generale miglioramento da nord a sud. Dopo un venerdì di maltempo diffuso per gli effetti del ciclone extratropicale, infatti, nel fine settimana tra sabato e domenica avremo prevalenza di sole anche se non mancheranno locali piogge su aree interne e montane.

A cura di Antonio Palma

Nel weekend del 17 e 18 maggio atteso un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia dopo i residui effetti del ciclone extratropicale che andranno ad esaurirsi già venerdì sera 16 maggio. Le temperature saranno in complessivo aumento con prevalenza di sole ma il tempo continuerà a essere instabile su alcune aree del Paese dando vita a piogge sparse, in particolare nelle zone montane e pedemontane al nord e sulle zone interne degli Appennini al centro sud.

Il Tempo atteso nel weekend- Le Previsioni meteo dell'Aeronautica militare

Venerdì 16 ancora all’insegna del ciclone: previste turbolenze

La giornata di venerdì 16 maggio sarà caratterizzata da spiccato maltempo da nord a sud per gli ultimi strascichi del ciclone extratropicale che ha colpito l'Italia in questi giorni. Al nord nuvolosità irregolare a tratti intensa su gran parte delle regioni con associati fenomeni a carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; dal tardo pomeriggio sera migliora quasi ovunque ad accezione del triveneto e dell'arco alpino occidentale. Cielo parzialmente nuvoloso al centro con piogge sparse, soprattutto su aree interne e adriatiche, ma con miglioramento nel corso della giornata salvo le zone interne. Al sud infine piogge diffuse, in particolare su Puglia salentina e sud della Calabria, ma dalla tarda serata graduale riduzione della nuvolosità su tutte le regioni.

Temperature in salita e clima mite: le previsioni di sabato 17 maggio

Sabato 17 maggio tempo in netto miglioramento su tutta l'Italia con sole prevalente da nord a sud e temperature in salita che regaleranno clima più mite in ampie parti del Paese. Anche nel corso del weekend, però, non mancheranno annuvolamenti e locali piovaschi a causa di una residua instabilità. Piogge attese ad esempio sulle aree pedemontane del Triveneto, sul Piemonte occidentale, sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Sardegna meridionale e sull'Appenino calabrese.

Temporali e piogge attesi per domenica 18 maggio: cosa cambia e le zone interessate

Anche la giornata di Domenica 18 Maggio sarà all’insegna del bel tempo con cieli sereni da nord a sud e clima quasi estivo sulle coste. Neanche nella giornata festiva però la nuvolosità scomparirà del tutto. Nuvole più consistente nelle ore pomeridiane attese ancora una volta sulle aree interne e sull'arco alpino a cui saranno associati piovaschi, localmente anche intensi. Permangono condizioni di tempo perturbato infine anche su Lombardia e Veneto. Sarà il preludio a un lunedì successivo con nuvolosità più consistente al centro-nord con associati rovesci, più probabili sulle regioni centro-orientali.