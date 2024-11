video suggerito

Temperature in aumento e deboli piogge in arrivo sull'Italia: le previsioni meteo di Sottocorona Paolo Sottocorona, meteorologo e divulgatore scientifico, intervistato da Fanpage.it, ha fatto il punto sulle previsioni meteo di questa settimana. Dopo la fase fredda che ha interessato l'Italia, ci attende una sorta di pausa dall'inverno con una situazione più in linea con il periodo: "Il freddo dei giorni scorsi era anomalo, nei prossimi giorni avremo giornate grigie con deboli piogge e un aumento delle temperature".

A cura di Eleonora Panseri

"Il freddo dei giorni scorsi era anomalo e parecchio sotto le medie, questa settimana avremo invece giornate più grigie con piogge che non saranno intense e il tutto concorrerà a un aumento delle temperature".

A dirlo è Paolo Sottocorona, meteorologo e divulgatore scientifico. Intervistato da Fanpage.it, l'esperto ha fatto il punto sulle previsioni meteo di questa settimana.

Dopo la fase fredda che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, ci attendono giornate più in linea con il periodo in quella che sarà una sorta di pausa dell'inverno.

Temperature in rialzo e in linea con le medie stagionali, dove sono attese

"Le minime nei giorni scorsi erano molto basse perché con il cielo sereno tendono a scendere, ora invece sono in aumento. Sempre tenendo conto che ciò non significa caldo, ma vuol dire tornare su valori più o meno normali per fine novembre", ha spiegato Sottocorona.

"Sicuramente, quindi, le minime tenderanno a risalire più delle massime che con il cielo coperto e le deboli piogge non aumenteranno particolarmente. Il tutto ci porta nel giro di 24/48 ore in una situazione di normalità da punto di vista termico", ha aggiunto il meteorologo.

Dove sono previste piogge deboli nei prossimi giorni: le regioni coinvolte

L'esperto ha anche parlato dei fenomeni meteo che in queste ore interesseranno il nostro Paese. "Questa settimana non è atteso maltempo forte. Ci sarà soltanto qualche pioggia moderata che in maniera isolata potrebbe interessare la Toscana, l'Emilia, parte della Romagna, le Marche e l'Umbria".

"Dovendo proprio allungare lo sguardo, con tutte le cautele del caso, la prossima settimana il tempo potrebbe invece peggiorare un po'. Stiamo parlando però più di tendenza. – prosegue La prossima settimana potremmo avere precipitazioni più abbondanti, ma dovremmo aspettare ancora per averne la certezza".

Dove nevicherà durante la settimana: le zone interessate

Nei giorni scorsi ci sono state nevicate anche a bassa quota. "Praticamente in pianura visto che le temperature si sono avvicinate allo zero. – osserva ancora Sottocorona – Con l'aumento delle temperature e con questo debole maltempo ci saranno sicuramente precipitazioni nevose ma tendenzialmente nelle zone alpine e non sotto i mille o i 1200 metri".

"Dipenderà dai giorni però perché già mercoledì al Nord il tempo migliorerà. – ha aggiunto il meteorologo – Qualcosa lo vedremo, ma niente di particolare. Non parliamo di grandi quantità, come è normale che sia in questo periodo".