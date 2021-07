Una bambina di 5 anni è stata aggredita da un pitbull in una strada del centro di Lizzano, in provincia di Taranto. La piccola camminava insieme alla nonna per le strade del piccolo centro cittadino quando, intorno a mezzanotte, il cane ha raggiunto la strada approfittando della porta dell'appartamento lasciata aperta dal proprietario di casa. L'animale, di proprietà di una famiglia nota nel piccolo paese pugliese, viveva sul terrazzo del primo piano di un condominio in centro. I residenti avevano già lamentato l'aggressività del pitbull, probabilmente tenuto in cattività. La nonna della piccola, presente al momento della tragedia, ha raccontato di aver visto l'animale puntare con decisione la bimba per lanciarsi contro di lei e azzannarla alla nuca.

Le urla della donna hanno allertato i vicini che hanno assistito impietriti alla scena. I più coraggiosi si sono avvicinati per salvare la piccola dal cane che però non lasciava la presa. Sono intervenuti anche i proprietari del pitbull che hanno cercato in tutti i modi di liberare dalla stretta la testa della piccola. Per farlo hanno pestato le zampe dell'animale senza però alcun successo. Sono riusciti a liberare la vittima soltanto quando hanno colpito il cane con un bastone in legno. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno tamponato le lacerazioni sulla parte posteriore del capo e del collo prima di trasferirla in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Qui è stata sottoposta a una lunga operazione chirurgica che però è andata a buon fine. Sul luogo dell'aggressione si sono recati anche i carabinieri della stazione di Lizzano che hanno identificato i proprietari del cane. Ora, oltre a rispondere del danno procurato alla piccola, potrebbero essere denunciati per omessa custodia o malgoverno dell'animale.