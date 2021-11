Taranto, assembramenti in discoteca per Halloween: il trapper Tony Effe si lancia sulla folla Bagno di folla per il trapper della Dark Polo Gang, Fred De Palma e Dj Damianito al Cromie di Taranto. Stanno facendo discutere le immagini degli assembramenti senza mascherina all’interno del locale per la festa di Halloween. I filmati sono stati diffusi online dallo stesso dj che conduceva la serata.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto dalla pagina Facebook del locale Cromie di Castellaneta Marina

Sono immagini che stanno facendo discutere quelle riguardanti una serata di Halloween in discoteca a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. La folla accorsa nel locale dopo le riaperture su decreto legge dell'8 ottobre balla sotto il palco dello speciale Dj Set senza mantenere distanziamento e senza indossare i dispositivi di sicurezza personale che, secondo legge, restano obbligatori anche nei locali. Per la serata dell'ultima notte di ottobre sono stati invitati i cantanti Fred De Palma, autore di diverse hit estive italiane, il Dj Damianito e per ultimo il trapper Tony Effe. A postare sui social le immagini della festa è stato proprio il dj che conduceva la serata. In un attimo foto e video hanno fatto il giro dei social conquistando in poco tempo le prime pagine dei giornali locali e nazionali.

In particolare hanno suscitato polemiche le immagini dell'esibizione finale di Tony Effe, il trapper componente della Dark Polo Gang. Dopo l'ultima canzone ha deciso di gettarsi sulla folla, creando ulteriore scompiglio e affollamento sotto il palco allestito per il dj set. Il decreto legge dell'8 ottobre prevede una capienza che non può essere superiore al 75%. Il margine previsto per le discoteche al chiuso, invece, è del 50%. Deve essere inoltre garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria, per evitare l'ulteriore diffusione del virus. Restano gli obblighi riguardo i dispositivi di sicurezza personali: gli avventori, infatti, devono portare la mascherina.

La riapertura delle discoteche e il regolamento previsto

Dall'11 ottobre è possibile rientrare di nuovo in discoteca. Si può quindi tornare a ballare con le dovute differenze tra interno ed esterno. I locali possono rimanere aperti solo in zona bianca e potranno ospitare soltanto persone provviste di Green Pass. Il Comitato tecnico scientifico ha previsto per i locali al chiuso una capienza massima del 50% del totale, mentre all'aperto il limite è del 75%. La mascherina resta obbligatoria al chiuso in ogni momento, tranne quando si balla. Questo punto resta controverso poiché il ballo viene paragonato all'attività fisica al chiuso. Resta imprescindibile la sanificazione e l'igienizzazione di mani e ambienti. Obbligatorio l'uso di bicchieri monouso per le consumazioni. Per entrare nei locali, inoltre, bisognerà registrarsi per rendere più facile l'eventuale tracciamento in caso si scopra un positivo al Covid.