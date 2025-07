SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 484mila euro nell’estrazione di giovedì 24 luglio: ecco dove

Estrazione fortunata al Superenalotto quella di oggi giovedì 24 luglio, centrato il 5+1 che si porta a casa oltre 484mila euro. La schedina vincente di questa sera è stata giocata in una ricevitoria di Pagani, in provincia di Salerno. Il fortunato vincitore del 5+1 di questa sera al Superenalotto si porta a casa la cifra esatta di €484.324,70 euro.

Ad aggiudicarsi l'unica vincita del 5+1 nell'estrazione di questa è stata una giocata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Cuomo, situato in Via San Domenico 102 a Pagani, in Campania, con una schedina 2 pannelli.

Nessun "6" invece nell'estrazione di oggi del Superenalotto. L’ultimo "6" da oltre 35,4 milioni di jackpot è stato centrato a Desenzano del Garda il 22 maggio scorso.

Nell'estrazione numero 117 di quest'anno al Superenalotto da segnalare comunque altri ricchi premi come ben cinque vincite con il "5" che si portano a casa la rilevante cifra di 31.294,83 euro ciascuno. Non solo, da segnalare anche ben due 4 Stella che incassano entrambi la cifra ancora maggiore di 38.427 euro. Quote molto più popolari invece per le altre vincite inferiori.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.