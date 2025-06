video suggerito

SuperEnalotto, centrato il 5 da 160mila euro nell’estrazione di oggi martedì 10 giugno: ecco dove Centrato il 5 durante l’estrazione del Superenalotto di oggi, martedì 10 giugno. Un fortunato giocatore si porta a casa oltre 160mila euro. Nessun “6” nella prima estrazione della settimana, il jackpot sale a 12,1 milioni di euro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun "6" o "5+1" durante l'estrazione del Superenalotto di oggi, martedì 10 giugno 2025, ma è stato centrato un 5 da oltre 160mila euro.

È a Milano, presso il punto vendita L'Aurora Bar Tabacchi situato in Via Palestrina, 12, che un fortunato giocatore ha vinto 160.465,13 euro tramite quick pick, come riporta Agipro.

Dopo il concorso odierno, il numero 92, il jackpot sale a 12,1 milioni di euro. L’ultimo "6" da oltre 35,4 milioni è stato centrato a Desenzano del Garda il 22 maggio scorso.

La combinazione vincente del concorso del Superenalotto di oggi è: 62 – 76 – 55 – 45 – 14 – 80; numero Jolly: 51; numero Superstar: 17.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, è possibile reclamare vincite fino a 520 euro in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro sono pagate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto prevede che il vincitore di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.