Suocera e nuora morte una dopo l’altra a Pistoia, aperto fascicolo per omicidio stradale

Per la morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagato è il conducente della vettura che ha travolto Podestà a Pistoia.
A cura di Gabriella Mazzeo
Da sinistra, Laura Mecheri, 59 anni; ambulanza – immagine di repertorio.
È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte  di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, 59 anni, le due donne decedute nel pomeriggio di Santo Stefano. L'indagato è il conducente del veicolo che nel pomeriggio del 26 dicembre  ha travolto l'anziana nei pressi del circolo Arci mentre attraversava la strada, causando poi il malore della nuora 59enne, morta poco dopo.

L'apertura del fascicolo di inchiesta è legata alla necessità di completare e approfondire ulteriormente, tramite accertamenti tecnici, la dinamica dell'investimento. Per la magistratura non vi è invece la necessità di disporre l'esame autoptico sulle due donne: secondo chi indaga, i fatti sono chiari e verosimili.

Il conducente della vettura che ha travolto l'87enne sarebbe risultata negativa al primo alcol test svolto dalle autorità che indagano sulla vicenda. Il conducente dell'automobile si sarebbe fermato subito dopo aver travolto l'anziana per prestare soccorso e subito dopo il fatto, avrebbe cercato di aiutare anche la nuora della vittima, deceduta in ospedale in seguito a un malore che l'ha colpita alla vista della suocera a terra sull'asfalto.

A nulla sono valsi infatti i tentativi dei medici di salvare la vita alle due donne: entrambe sono morte poco dopo l'ingresso in ospedale, seppure per motivi diversi. Sono infatti state reputate gravissime le ferite riportate dall'87enne, mentre la nuora di 59enne anni avrebbe avuto un arresto cardiaco dovuto allo stato di shock provocato dall'incidente stradale avvenuto poco prima sulle strisce pedonali vicino casa.

