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Sul treno mancano due carrozze, decine di persone in piedi sul Frecciarossa: non ci sono posti per tutti

I viaggiatori sul treno Frecciarossa 9466 avevano regolarmente acquistato il loro biglietto, ma qualcosa è andato storto: in queste ore decine di persone stanno viaggiando in piedi.
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A cura di Susanna Picone
Persone rimaste senza posto assegnato sul treno Frecciarossa
Persone rimaste senza posto assegnato sul treno Frecciarossa

Nuova giornata di disagi per molte persone in viaggio per Roma Termini sul treno Frecciarossa 9466 di questa mattina, mercoledì 24 giugno. Un treno su cui decine di viaggiatori, che regolarmente avevano acquistato il loro biglietto con il posto prenotato, sono rimasti in piedi. Il perché? Sul Frecciarossa mancano almeno due carrozze: come spiega a Fanpage.it una delle persone a bordo, infatti, decine di persone con un posto prenotato nelle carrozze 9 e 10 sono saliti sul treno e con enorme sorpresa hanno scoperto che la loro “poltrona” non esisteva dato che il treno arriva fino alla carrozza 8.

Da qui il caos sul treno: mentre il personale sta cercando di fare il possibile per occupare tutti i posti disponibili, almeno una quarantina di persone sono rimaste in piedi tra i corridoi per diversi minuti. E con grande difficoltà il personale ha lavorato per trovargli posto tra le varie carrozze prima di arrivare a destinazione.

“C’erano posti prenotati fino alla carrozza 10 ma il treno arriva fino alla 8, ci hanno detto ‘salite e vi troviamo un posto’, ma di fatto i posti non ci sono”, ha spiegato a Fanpage.it una viaggiatrice che avrebbe dovuto sedersi in carrozza 10. A quanto si apprende, un problema sarebbe nato da un gruppo di 45 turisti che – avendo tentato di prenotare tutti insieme – avrebbe creato una anomalia sul sistema a questo punto difficile da risolvere: “Stanno cercando di metterli da qualche parte ma non ci sono posti”, spiegano.

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Fanpage.it ha contattato Trenitalia per avere maggiori informazioni: intanto, per consentire un controllo tecnico al treno, il Frecciarossa si è fermato intorno alle 10 nei pressi di Bologna accumulando del ritardo.

"Il treno impiegato sul collegamento da Trieste Centrale a Roma Termini era precedentemente effettuato con un Frecciarossa 500, mentre ora è svolto con un Frecciarossa 1000, che dispone di una configurazione diversa – risponde Trenitalia a Fanpage.it -. I viaggiatori che, al momento dell’acquisto del biglietto, avevano fornito un recapito di contatto sono stati informati della variazione e del nuovo treno sul quale sono stati ricollocati. Non tutti i passeggeri, tuttavia, hanno lasciato un riferimento utile per essere contattati e, pertanto, non è stato possibile raggiungerli preventivamente. Il personale di bordo ha trovato il modo per far sedere anche coloro che erano in piedi".

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