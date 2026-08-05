L’inseguimento con la polizia e poi l’auto con quattro persone finisce nel Po: due dispersi a Torino

L’inseguimento in corso Moncalieri e l’incidente con l’Audi A3 finita nel fiume Po all’altezza di via Aspromonte a Torino. Un uomo è in ospedale piantonato dalle forze dell’ordine, un’altra persona è sicuramente fuggito, mentre di altre due non si hanno notizie.

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Notte di paura a Torino, dove un inseguimento tra una pattuglia della polizia e un'Audi A3 si è concluso con l'auto precipitata nel fiume Po. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in corso Moncalieri, nei pressi di ponte Umberto I, all'altezza di via Aspromonte. A bordo della vettura, secondo le prime ricostruzioni, c'erano quattro persone: una è stata soccorsa e ricoverata in ospedale, un'altra è riuscita a fuggire, mentre due risultano ancora disperse.

Tutto è iniziato quando il conducente dell'Audi non si è fermato all'alt intimato da una pattuglia della polizia di Stato, dando il via a una fuga ad alta velocità per le strade della città. L'inseguimento si è concluso quando l'auto è uscita di strada ed è finita nelle acque del Po.

Dopo l'impatto, uno degli occupanti è stato recuperato dai soccorritori e affidato al personale del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove si trova piantonato dalle forze dell'ordine: le sue condizioni non sarebbero gravi. Un secondo passeggero, invece, sarebbe riuscito ad allontanarsi subito dopo l'incidente, facendo perdere le proprie tracce. Restano ancora senza esito le ricerche degli altri due occupanti della vettura.

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L'allarme è scattato intorno alle 23.50. Sul posto è stato disposto un imponente intervento dei vigili del fuoco, con undici squadre e 25 operatori provenienti dai distaccamenti di corso Regina Margherita, Lingotto e corso Moncalieri. Alle operazioni partecipano anche i sommozzatori, il nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) e l'elicottero Drago del comando provinciale.

L'Audi è stata recuperata e riportata a riva nel corso della notte. Una volta esclusa la presenza di persone all'interno dell'abitacolo, le ricerche sono proseguite nel fiume e lungo il corso del Po con l'impiego di mezzi nautici e aerei, nella speranza di individuare i due dispersi.