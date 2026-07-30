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Crolla un edificio a Messina di due piani con negozi e appartamenti: disperse 6 persone, 5 feriti gravi

Un edificio di due piani è crollato in località Pistunina, lungo la strada statale 114, a Messina. Ci sarebbero dispersi.
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A cura di Giorgia Venturini
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Paura a Messina. Un edificio di due piani è crollato in località Pistunina, lungo la strada statale 114, verso le 16 di oggi 30 luglio. Stando alle prime informazioni dell'accaduto, sul posto ci sono i vigili del fuoco con diverse squadre.

L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Ci sarebbero dispersi: potrebbero essere state coinvolte nel crollo sei persone che risultano ancora disperse. Altre cinque sono feriti gravi. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari di alcune persone che vivono nella struttura che non riuscivano a mettersi in contatto con i propri parenti.

Il crollo sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas. Il sindaco di Messina, Federico Basile, si trova sul posto e ha dichiarato: "Il mio primo pensiero va alle persone coinvolte e alle loro famiglie, che in queste ore stanno vivendo momenti di grande paura e apprensione. Sono gia' intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la Polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area".

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Inoltre il primo cittadino ha disposto l'immediata attivazione del Centro operativo comunale "per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell'emergenza".

Articolo in aggiornamento 

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