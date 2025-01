video suggerito

"Sua nipote sta per morire, ha bisogno di soldi": la truffa ai danni di una centenaria "I truffatori hanno chiamato mia nonna al telefono fingendo di essere me: hanno detto che avevo urgentemente bisogno di una puntura, altrimenti non sarei arrivata a sera": il racconto della nipote di un'anziana di 100 anni finita nel bersaglio di alcuni truffatori.

A cura di Giorgia Venturini

Hanno truffato un'anziana di 100 anni dicendole che sua nipote era in ospedale, che rischiava di morire e che aveva bisogno di soldi. La donna è andata sotto shock e la chiamata si è interrotta. Ora si indaga per cercare di risalire all'identità di questi truffatori senza scrupoli.

Quasi vittima questa volta di una truffa al telefono è stata un'anziana di Soragna, in provincia di Parma. Quello che è successo lo ha raccontato sua nipote: "I truffatori hanno chiamato mia nonna la telefono fingendo di essere me: hanno detto che ero in ospedale e che ero grave. Per questo avevo urgentemente bisogno di una puntura, altrimenti non sarei arrivata a sera. Con la richiesta quindi di salvarmi la vita le hanno chiesto tutti i soldi che avesse in casa".

Quella chiamata si è interrotta perché l'anziana è andata sotto shock e non è riuscita più a capire nulla. I truffatori non sono riusciti così a presentarsi a casa della donna e a derubarla di soldi e gioielli, purtroppo però puntato sulle ripercussioni emotive della signora di 100 anni rischiando persino di farla star male.

La nipote infatti – come riporta Parma Today – ha tenuto a sottolineae: "Dopo quell'episodio mia nonna piange e ha paura. Noi pensiamo subito che si tratti di una truffa ma per una signora anziana come mia nonna no. A quell'eta è uno choc incredibile". La nipote ha poi spiegato che molto probabilmente i truffatori sono risaliti al suo nome e a quello della nonna dai social. Per questo mette in guardia: "Attenzione, può succedere a chiunque". La speranza è che l'anziana si riprende e possa non avere più paura.