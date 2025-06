“Suo figlio è stato arrestato, servono soldi per la cauzione”: si finge poliziotto e truffa anziano di 100 anni

video suggerito

Si è finto un poliziotto, ha raggirato un anziano di 100 anni dicendogli di consegnare il denaro necessario per pagare la cauzione del figlio e si è dato alla fuga. I Carabinieri di Poggiorsini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Bari, nei confronti di un uomo di 48 anni per truffa aggravata.

A cura di Eleonora Panseri

Si è finto un poliziotto e ha truffato un anziano di 100 anni dicendogli di consegnare il denaro necessario per pagare la cauzione del figlio. E, dopo avergli sottratto dei gioielli, si è dato alla fuga.

I Carabinieri di Poggiorsini, nel Barese, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bari, nei confronti di un uomo di 48 anni per truffa aggravata.

Il 48enne a cui è stato notificato il provvedimento, originario della provincia di Napoli, è infatti accusato di aver raggirato un anziano centenario del piccolo comune della Murgia.

A quanto si apprende, la vicenda risalirebbe al pomeriggio del 6 febbraio scorso, quando l'uomo era riuscito a conquistare la fiducia dell'anziano e a convincerlo di essere lì per conto delle forze di Polizia con lo scopo di riscuotere una cauzione necessaria alla scarcerazione del figlio, residente negli Stati Uniti.

Subito dopo essere riuscito a farsi consegnare numerosi monili in oro che il centenario, spaventato e in apprensione per la sorte del figlio, conservava all'interno della sua umile abitazione, si era dato velocemente alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sulla scorta delle prime frammentarie notizie fornite dalla vittima, i carabinieri di Poggiorsini hanno sequestrato e analizzato i filmati ripresi dalle telecamere dei circuiti di video sorveglianza della zona, grazie ai quali sono riusciti a identificare l’uomo.

I militari sono riusciti a ricostruire tutto il percorso del 48enne, a partire dalla fase di avvicinamento all’obiettivo e fino alle fasi della fuga.

Dopo aver raccolto elementi di prova considerati significativi, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile, residente a Roccarainola, in provincia di Napoli. Al termine dell’attività investigativa, il 48enne è stato denunciato e sottoposto agli arresti domiciliari.