Studenti entrano nel registro elettronico dei prof e cambiano i voti: ai peggiori danno 8, alle migliori 2 È accaduto nella scuola secondaria di primo grado "Luigi Barone" di Verrès, un comune a circa 40 chilometri da Aosta, dove un gruppo di studenti di terza media si è reso protagonista di un vero e proprio blitz informatico rubando le password agli insegnanti ed entrando nelle aree riservate dei loro registri elettronici.

A cura di Davide Falcioni

Hanno violato il registro elettronico della scuola, modificando i voti a loro piacimento: alcuni per migliorare la propria pagella, altri per colpire compagni che consideravano "antipatici". È successo nella scuola secondaria di primo grado "Luigi Barone" di Verrès, un comune a circa 40 chilometri da Aosta, dove un gruppo di studenti di terza media si è reso protagonista di un vero e proprio blitz informatico.

Secondo quanto riportato dall’edizione locale de La Stampa, i ragazzi sarebbero riusciti a sottrarre le credenziali di accesso al registro elettronico approfittando di momenti di distrazione dei professori, probabilmente durante le ore di recupero pomeridiane, quando le classi sono meno affollate. Una semplice foto scattata allo schermo con username e password e inviata poi su WhatsApp ha dato il via a una serie di accessi non autorizzati, almeno quaranta secondo le prime ricostruzioni.

Una volta entrati nell'area riservata le manipolazioni sono arrivate ben presto: alcune insufficienze sono state trasformate in voti altissimi – persino degli 8 – mentre due alunne sono state bersagliate con valutazioni totalmente irreali, tra le quali un ‘2' assegnato da un docente che, secondo quanto emerso, non utilizza mai voti così bassi. Proprio questo dettaglio ha insospettito l’insegnante, facendo scattare l’allarme e l'inizio di una serie di accertamenti. Fondamentale il supporto dell’azienda che gestisce il software scolastico, in uso in molte scuole italiane, che ha aiutato a tracciare accessi e orari sospetti.

I voti alterati hanno riguardato diverse materie, tra cui Francese, Inglese, Storia dell’Arte, Tecnologia e forse anche Musica. Le indagini interne hanno portato rapidamente all’individuazione dei responsabili: convocati dalla dirigenza, alcuni degli studenti coinvolti hanno ammesso le proprie responsabilità.

Al momento, l’istituto non ha ancora preso provvedimenti ufficiali né sporto denuncia, riservandosi ogni decisione al termine del consiglio di classe straordinario previsto per il prossimo 23 aprile. Nel frattempo, tutti i voti sono stati ripristinati nella loro versione originale.