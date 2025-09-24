Studentessa di 19 anni in gita a Firenze precipita dal terrazzo dell’albergo: è gravissima, indagini in corso

Ore di apprensione a Firenze dove una ragazza di 19 anni in gita scolastica è precipitata dal terrazzo al terzo piano dell'albergo dove alloggiava, nel centro del capoluogo toscano. Le sue condizioni sono gravi: è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Careggi. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre, intorno alle 14, con l’intervento di un’ambulanza del 118 chiamata dalla struttura ricettiva.

A intervenire è stata anche la polizia, che è al lavoro per ricostruire cosa può essere accaduto dentro l’hotel negli attimi precedenti la caduta. Le indagini sono a 360 gradi e non si esclude nessuna pista, neppure il gesto volontario. La scolaresca, in visita ai musei e ai luoghi artistici della città, è sotto choc.

In aggiornamento.