Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, gravissimo 36enne: “Ustioni su 65% del corpo”

A Torrazza Piemonte (Torino) un uomo di 36 anni si è dato fuoco nei pressi dello stabilimento Amazon. È in gravissime condizioni, ha riportato ustioni sul 65% del corpo. La prognosi resta riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Lo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte.

Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi cosparso di benzina e dato fuoco nei pressi dello stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato 23 e domenica 24 maggio.

L'uomo in gravissime condizioni, ha riportato ustioni di terzo grado sul 65% del corpo

A quanto si apprende, l'uomo versa in condizioni gravissime e ha riportato ustioni di terzo grado sul 65% del corpo. Il 118, dopo una prima valutazione, ha chiesto il trasporto in elisoccorso, con un volo notturno, al centro grandi ustionati, il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Al momento la prognosi resta riservata.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al gesto, che ha allarmato le persone presenti sul posto che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

A quanto si apprende, le cause sarebbero da ricondurre a ragioni personali. Secondo alcune fonti, l'uomo si sarebbe cosparso di benzina e dato fuoco per una delusione d'amore. Ma per il momento si parla soltanto di ipotesi.

Il 36enne non sarebbe un dipendente Amazon, indagini in corso

Il 36enne, di cui non sono state rese note le generalità, non sarebbe un dipendente di Amazon, né lavorerebbe per una ditta esterna che lavora per la multinazionale.

Secondo un ricostruzione fornita dall'azienda e riportata dal Corriere della Sera, l'uomo avrebbe forzato la sbarra e sarebbe riuscito in qualche modo a eludere la sorveglianza delle guardie dello stabilimento. Sono state avviate indagini per fare piena luce sull'accaduto.

"Siamo vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto. Siamo disponibili a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario", riferiscono dallo stabilimento di Torrazza.