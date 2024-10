video suggerito

Studente di 15 anni muore in scooter mentre va a scuola: si è scontrato con un'auto a Castelfranco Veneto

A cura di Giovanni Turi

Immagine di repertorio

Stava andando a scuola in sella al suo scooter Vespa. Lo scontro con un'auto non gli ha lasciato scampo. È morto così questa mattina, venerdì 25 ottobre, uno studente di 15 anni nelle strade di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

Un incidente avvenuto intorno alle 8 in via Sile a Borgo Trevisto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. L'impatto si sarebbe verificato mentre l'auto stava facendo una manovra di svolta verso una strada laterale. I due veicoli procedevano in direzioni opposte.

Il colpo ha coinvolto la parte anteriore dello scooter e la fiancata destra dell'auto, in corrispondenza della portiera posteriore. Ed è stato molto violento. Gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena hanno subito telefonato ai soccorsi. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118. Ma per il 15enne, di nome Kevin, non c'è stato più niente da fare: aveva perso la vita sul colpo.

"Abbiamo avvertito un colpo fortissimo", raccontano i residenti della zona accorsi sul luogo dell'incidente a La Tribuna di Treviso. Dopo poco è arrivata anche la madre del ragazzo, a cui poi hanno fatto seguito il padre, lo zio ed altri parenti. Per consentire alla polizia di svolgere i rilievi, la strada è stata chiusa in via temporanea. In questo modo, il traffico è andato in tilt fino alle 10, non appena la via è stata riaperta.

Figlio di un impresario edile, titolare di un'azienda a conduzione familiare di Castelfranco Veneto, Kevin era un grande appassionato di motori. Era alla guida di una Vespa blu. Una passione, quella per le 50 Special, trasmessagli dalla famiglia. Suo nonno, Gino, gli aveva dedicato un video su Facebook, pubblicato l'11 settembre 2021, in occasione del compleanno.

Alle immagini del giovane che carica su un muletto la legna appena tagliata, si associano le parole del post: "Sii molto vigile nella vita. Davanti a te troverai sempre lungo il cammino qualcuno che vorrà importi una realtà distorta rispetto ai tuoi valori innati universali. Ascolta sempre il tuo cuore perché non sbaglia mai, impegnati nello studio non solo per conoscere le cose materiali e trova il tempo per conoscere te stesso". Anche il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia.

Giovedì 24 ottobre, nelle strade del Comune di Gambassi Terme (Firenze), un altro 15enne ha avuto un incidente in scooter urtando con un'auto, facendo un volo di diversi metri. Il giovane ha riportato ferite alla testa ed è stato trasportato in elisoccorso al Centro traumatologico ortopedico di Careggi. E non sarebbe in pericolo di vita, come racconta La Nazione.