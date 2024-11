video suggerito

Studente 21enne muore annegato: era ai Caraibi per uno stage. Antonio era di Treviso Dolore a San Zenone degli Ezzelini per l'improvvisa morte di Antonio Gato. Lo studente dell'Università di Oxford, di origini togolesi, si trovava nell'arcipelago di Guadalupa (Antille francesi) per uno stage.

A cura di Biagio Chiariello

Antonio Gato

Antonio Gato, studente 21enne di origini togolesi, cresciuto a San Zenone degli Ezzelini (Treviso), è morto annegato nel mare dei Caraibi mentre si trovava nell'arcipelago di Guadalupa (Antille francesi) per uno stage. Un bagno in mare gli è stato fatale.

Il dramma è avvenuto lo scorso 18 ottobre, quando il giovane si è immerso in mare per fare il bagno con gli amici nei pressi della spiaggia di Malendure, a Bouillante, ma non è più riemerso e se ne sono perse le tracce.

Le operazioni di ricerca, condotte dalla guardia costiera locale, sono proseguite per almeno 24 ore prima che il suo corpo venisse avvistato da un elicottero delle autorità locali e recuperato a circa 25 metri dalla riva, nella zona in cui era scomparso.

Antonio Gato

Dopo aver frequentato per un anno il liceo Brocchi di Bassano del Grappa, Antonio si era trasferito con la famiglia nel Regno Unito, dove ha studiato alla Sirius Academy West di Hull e successivamente al Wyke Sixth Form College. Oltre all’italiano e all’ewe (la lingua africana parlata in Togo), Gato parlava fluentemente anche inglese, francese e spagnolo.

La sua carriera universitaria lo aveva portato a studiare lingue moderne all'Università di Oxford, dove aveva ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale da parte della Rolls-Royce, che lo aveva inserito tra i 10 migliori laureandi del 2024 nella categoria ‘Celebrating Resilience'.

La nota accademia inglese lo ricorda così: "Antonio era conosciuto e benvoluto da tutti i membri della facoltà che lo avevano incontrato. I suoi tutor, insegnanti e compagni di corso parlavano di lui come di uno studente brillante e intellettualmente impegnato, che prendeva molto sul serio l'apprendimento del francese e dello spagnolo, e come di una persona estremamente cordiale e amichevole. Anche i membri del personale della facoltà ammiravano Antonio e sono molto addolorati per la sua perdita".

Antonio lascia, oltre alla mamma Aklobessi e al papà Kossivi, che attualmente vivono nel Regno Unito, il fratello Vittorio e le sorelle Awovi, Bella e Adjovi, residenti nel Trevigiano.

A commemorarlo anche Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, che ha dichiarato: “Sebbene non vivesse più nel nostro Comune, ho avuto modo di parlare con alcune persone che lo conoscevano e lo ricordano con affetto. Attualmente la sua famiglia vive a Pagnano, ma Antonio aveva frequentato le scuole nel nostro Comune. Mi stringo attorno ai suoi familiari in questo tragico e difficile momento