Studente 14enne travolto da auto e ferito mentre prende bus per scuola, si cerca pirata della strada Il 14enne sarebbe stato urtato da un’auto e scaraventato a terra mentre stava attraversando la strada nei pressi della fermata del bus ad Altopascio, in provincia di Lucca. Il conducente della vettura non si è fermato.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito seriamente questa mattina in Toscana dopo essere stato travolto da un'auto di passaggio mentre lui si accingeva a prendere l'autobus per andare a scuola. L'episodio ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove poi la vettura si è allontanata senza nemmeno prestare soccorso.

La scena intorno alle 7:45 di oggi, martedì 22 novembre, mentre l'adolescente stava prendendo il bus per andare a scuola in piazza Benedetto Croce. Dopo l'impatto a terra, il ragazzo è rimasto sanguinante sull'asfalto mentre la vettura si allontanava e così a lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che erano in zona.

Il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118 giunti poco dopo sul luogo dell'incidente e portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale a Lucca dove fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo di vita. Qui i medici infatti gli hanno diagnosticato la rottura di alcuni denti e di una costola ma anche un trauma facciale ma senza lesini ad organi vitali. Il ragazzino ne avrà per almeno un mese prima di riprendersi.

Intanto sul luogo dell'investimento sono accorsi anche gli agenti della polizia municipale di Altopascio per le opportune verifiche che aiuteranno a ricostruire i fatti e quanto accaduto. Stando a quanto ricostruito finora, il 14enne sarebbe stato urtato da un'auto e scaraventato a terra mentre stava attraversando la strada, sembra sulle strisce pedonali, nei pressi della fermata del bus. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo in direzione del centro storico della cittadina.

Il ragazzo poi si è trascinato, sotto la pioggia, a margine della strada dove infine alcuni passanti lo hanno soccorso e dato l'allarme. La polizia municipale di Altopascio sta visionando ora le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire alla vettura