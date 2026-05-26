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Strage Modena, la Procura chiede subito la perizia psichiatrica per El Koudri

La Procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per El Koudri, accusato della strage per i fatti di Modena. Il 31enne aveva interrotto le cure nel 2024.
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A cura di Maria Neve Iervolino
Salim El Koudri
Salim El Koudri

Salim El Koudri verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Lo apprende Fanpage.it da fonti vicine all'indagine. La Procura di Modena ha chiesto la perizia psichiatrica per il 31enne in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate.

Gli accertamenti da parte degli inquirenti proseguono anche sul versante della valutazione dello stato mentale di El Koudri. Inizialmente, la giudice per le indagini preliminari nella convalida  del fermo in carcere aveva sostenuto che non ci fossero elementi sufficienti per ritenerlo incapace di intendere e di volere al momento della strage. Per questo aveva disposto un "periodo di osservazione psichica". Oggi, invece, la Procura ha fatto richiesta per eseguire direttamente la perizia psichiatrica.

I precedenti psichiatrici: disturbo schizoide di personalità

Nel 2022, il giovane si era rivolto ai servizi sociali di Ravarino lamentando un profondo stato d'ansia, questi poi lo avevano indirizzato verso il centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove è stato in cura per un disturbo schizoide di personalità. Un fatto di cui nessuno in famiglia era informato.

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El Koudri però dopo solo un anno e mezzo ha interrotto le cure volontariamente nel febbraio 2024. Il giovane non aveva ricevuto un tso – un trattamento sanitario obbligatorio – ed essendo maggiorenne non poteva essere obbligato a proseguire. Il centro ha fatto alcuni tentativi di contatto che però non hanno sortito effetto. El Koudri è poi ricomparso come autore dei fatti di Modena.

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