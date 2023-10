Stava per essere soppresso, ora si prende cura di una cucciolata di gattini: la bella storia di Raylan Dieci anni fa Raylan era destinato all’eutanasia ed è stato salvato da Laura, una donna amante di gattini. Dal momento in cui è stato adottato, il cagnolone ha voluto ringraziare la sua padrona in modo speciale: allevando cucciolate di micetti.

Dal profilo Instagram Raylan the Dog

La storia del cane Raylan è iniziata dieci anni fa, quando una donna l'ha salvato due giorni prima che venisse soppresso. Il racconto è stato condiviso sui social solo nei giorni scorsi e ha finito per scaldare il cuore di migliaia di utenti in pochi minuti. Ora il cagnolone ha un importante compito da portare avanti: prendersi cura dei gattini della sua madre adottiva Laura.

Quella di Raylan è una storia di amore e resilienza, l'amico a quattro zampe dopo essere stato trovato in un rifugio dalla donna che l'ha salvato dall'eutanasia , ha sentito il bisogno di ringraziarla in maniera speciale e non del tutto scontata.

Raylan infatti, una volta arrivato nella sua nuova casa, senza alcun tipo di addestramento ha iniziato ad allevare cucciolate di gattini delle quali tanto amava prendersene cura la sua padrona.

"Sta dando loro il conforto di una figura genitoriale coerente, li sta aiutando a socializzare e sta espandendo i loro curriculum di adozione per renderli adatti alle case che già hanno cani. Chiaramente i gattini in cambio gli danno uno scopo" ha spiegato Laura a We Rate Dogs, sulla cui pagina Instagram sono stati condivisi alcuni scatti di vita quotidiana degli inseparabili animali domestici.

"Ha dato per scontato che fosse anche sua responsabilità prendersi cura dei piccoli. Da allora il cane ha intrapreso la missione di far sentire amati i piccoli gattini, – ha aggiunto ancora la donna – li porta in giro, li lecca per renderli puliti. Li tratta come se fossero suoi e, per favore, non ditegli il contrario”.

Sotto i post pubblicati dalla pagina We Rate Dogs, sono spuntati tantissimi commenti da parte degli utenti e tra questi quelli che recitano: "Noi esseri umani non potremo mai raggiungere la grandezza dei cani" oppure "Qualsiasi uomo può essere un papà, ma ci vuole un Raylan per essere un padre" e ancora "Mai nella mia vita prima d'ora ho pensato: voglio essere un gatto, ma eccomi qui adesso".