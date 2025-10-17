Attualità
“Stasera ti ammazzo”, picchia il marito 72enne e tenta di strangolarlo, 53enne arrestata in flagranza a Catania

All’arrivo dei carabinieri, la donna aveva le mani sporche di sangue mentre il marito era ferito con diverse contusioni e lacerazioni al volto e con i vestiti sporchi di sangue e strappati in più parti.
A cura di Antonio Palma
Una donna di 53 anni è stata arrestata nelle scorse ore dai carabinieri di Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver picchiato a sangue il marito 72enne tentando anche di strangolarlo in casa. L’intervento dei militari dell’arma è scattato dopo una chiamata di emergenza da parte della stessa vittima che segnalava un’aggressione in casa intorno alle 19.30 temendo per la propria incolumità.

Gli uomini della gazzella del Nucleo Radiomobile di Catania accorsi sul posto si sono ritrovati così davanti a una evidente scena di colluttazione con suppellettili lanciati anche in strada e soprattutto un uomo sanguinante e claudicante. L’intervento dei carabinieri in zona stazione ferroviaria dove la donna è stata rinvenuta all'esterno di un'abitazione mentre cercava di trattenere il marito all'interno.

Il comportamento della 53enne, che era in evidente stato di agitazione e con le mani sporche di sangue, ha spinto i militari a entrare in casa dove hanno trovato il marito ferito con diverse contusioni e lacerazioni al volto e con i vestiti sporchi di sangue e strappati in più parti.

Interpellato sul posto, il 72enne ha confermato di essere stato vittima per l’ennesima volta di una brutale aggressione da parte della moglie per la quale è scattato subito l’arresto in flagranza di reato. Stando al racconto del marito, dopo una lite per questioni di gelosia, la donna lo ha colpito con calci e pugni e, dopo avergli stretto le mani al collo, aveva tentato anche di strangolarlo promettendo che in serata l'avrebbe ammazzato.

Il 72enne è stato condotto con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso per le cure del caso e quindi dimesso con una prognosi di una decina di giorni. Per la donna, invece, il giudice per le indagini preliminari di Catania ha convalidato l'arresto disponendo per la 53enne la reclusione nel carcere catanese di Piazza Lanza.

