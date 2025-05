video suggerito

Sta per brillare la Luna Piena in Scorpione il 12 maggio: emozioni profonde e passioni irrefrenabili Lunedì 12 maggio 2025 ci sarà la Luna piena in Scorpione: un momento profondo nel quale fare i conti con i nostri bisogni più intensi. Toro, Scorpione, Leone e Acquario i segni più toccati dal plenilunio di maggio.

Lunedì 12 maggio 2025, intorno alle 7 di sera in Italia, ammireremo la Luna piena in Scorpione, una delle Lune piene più potenti dell'anno. Lo Scorpione, infatti, è uno dei tre segni zodiacali d'acqua e il segno dominato da Plutone: le emozioni dell'elemento acqua si mischiano alla psiche profonda, passionale, desiderante e tormentata di Plutone. Se quindi la Luna opposta al Sole (che in questo caso si trova nel segno del Toro) è sempre un momento di particolare emotività incontrollata per molti di noi, questa che cade nel segno dello Scorpione andrà in profondità a indagare grandi ferite, grandi vuoti, grandi desideri.

I segni zodiacali più coinvolti saranno i segni fissi, ovvero Toro, Scorpione, Leone e Acquario; questi sono anche i segni zodiacali che stanno vivendo il transito di trasformazione portato da Plutone, appunto. Infine, vi ricordo che anche questa Luna piena ha un nome che rimanda alle antiche popolazioni americane ed è detta la "Luna Piena dei Fiori" per il periodo dell'anno traboccante di natura nel quale avviene.

Cosa significa la Luna Piena in Scorpione di lunedì 12 maggio

Come per ogni fase lunare, poi, è sempre bene dare un occhio a tutto il cielo, per come si muove contemporaneamente all'opposizione di Sole e Luna. In questo caso, nel cielo della sera del 12 maggio 2025, il potere del desiderio, della passione, dell'emozione travolgente viene amplificato da tanto fuoco e da un Urano congiunto al Sole. Venere e Marte, infatti, rispettivamente il pianeta dell'amore e quello della passione fisica, si trovano in Ariete e in Leone: due segni zodiacali protagonisti, travolgenti, che non hanno alcuna intenzione di restare nel loro angolino in attesa.

Amplificheranno quindi i bisogni dell'io, che si esprimeranno in modo travolgente e incontenibile. Che si tratti di passione, d'amore, di ambizione personale oppure del bisogno di essere visti e ascoltati, in tutti i casi difficilmente riusciremo a zittirli. Urano, poi, si trova congiunto al Sole, il che significa che, nonostante le grandi emozioni, non ci soffermeremo troppo a pensare, ma l'azione sarà piuttosto immediata. Insomma, se non vogliamo litigare, sarà bene rimandare qualsiasi discussione ai giorni successivi.

Gli effetti della Luna Piena in Scorpione su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Scorpione del 12 maggio 2025 su tutti i segni zodiacali.

Ariete

Di questa Luna piena ti prenderai tutta l'energia, soprattutto l'energia erotica, che saprà sprigionare. Inutile dire che coglierai l'occasione per non trattenere nessuno dei tuoi appetiti, e la cosa potrebbe risultare molto divertente.

Toro

È vero che la Luna sarà in opposizione al tuo segno zodiacale, il che potrebbe renderti totalmente ingestibile dal punto di vista dei nervi. Mantenere la calma non sarà certo il tuo forte! In compenso, però, Urano nel tuo segno zodiacale ti farà dire e fare soltanto quello in cui credi davvero, quello che ti sembra giusto. Oggi non scenderai a nessun compromesso.

Gemelli

Questa Luna piena sembra proprio liberarti emotivamente dai pesi dell'ultimo periodo. Sarà che coincide più o meno con la fine (anche se solo temporanea) di Saturno contro. Hai l'impressione che finalmente tu sia andato a prendere tra le mani le tue emozioni più potenti e le abbia trasformate in qualcosa di molto produttivo.

Cancro

Le Lune piene ti piacciono sempre parecchio, soprattutto quelle che cadono in segni zodiacali d'acqua. Proprio come questa! Nonostante Venere ancora a sfavore, sei pronto a vivere intensamente qualsiasi emozione, e per la prima volta ci metterai dentro anche la rabbia che, a differenza di quello che hai sempre pensato, è molto sexy. Ovviamente usata con parsimonia!

Leone

Con Marte nel tuo segno zodiacale, Venere a favore e questa Luna piena che apre i rubinetti delle tue emozioni, direi che oggi ogni minima cosa verrà amplificata nei centimetri quadrati del tuo cuore. Sarà davvero difficile mantenere la calma, ma anche la coerenza, e ti sentirai esplosivo come un'intera fabbrica di petardi.

Vergine

Finalmente una Luna piena che ti rende giustizia e che ti fa sentire di nuovo particolarmente viva. Quello che penso tu abbia davvero imparato in questo periodo è che ci sono delle cose sulle quali non è davvero possibile avere controllo. La Luna piena è una di queste!

Bilancia

Nonostante questo sia un periodo non particolarmente armonioso, dolce e semplice, cara Bilancia, ti consiglio di utilizzare questa Luna piena in Scorpione per capire davvero quali siano i tuoi desideri, fregandotene un po' di quello che hai sempre desiderato soltanto per compiacere le persone che hai intorno.

Scorpione

Ovviamente sei il segno zodiacale più coinvolto da questa Luna piena, ma conoscendoti ti stai già sfregando le mani e non vedevi l'ora. Hai l'occasione, anche astrologica, di sputare tutte le cattiverie ma anche tutti i dolori, le polemiche e le rimostranze che ti sei tenuto dentro ultimamente. È ora di fare pulizia!

Sagittario

In questo momento di grande rifiorire, la luna piena sembra spalancare le porte del tuo cuore. Hai già fatto tutta l'introspezione che l'universo ti aveva chiesto e adesso sei pronto a goderti i frutti più succosi della tua passione travolgente.

Capricorno

La Luna piena in Scorpione sembra chiederti di andare ancora più in profondità rispetto a quelli che sono i tuoi pensieri, i tuoi bisogni, i tuoi desideri. Lo Scorpione è un segno che ami moltissimo, ma la Luna piena in questo segno ti costringe a rompere i tuoi schemi mentali per guardare faccia a faccia tutte le tue ferite e i tuoi punti deboli.

Acquario

Abbiamo detto che sei uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa Luna piena, e oggi, nello specifico, sentirai fortissima la sensazione di non essere così stabile e indipendente come hai sempre pensato. Vorrai richiamare le persone che sono un sostegno per te.

Pesci

Da buon Pesci, adori la Luna piena in Scorpione e sei pronto a lasciarti travolgere da tutte le energie vitali che ti transitano vicino. Di questa Luna piena così energica e passionale vuoi davvero prendere tutto il meglio.