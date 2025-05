video suggerito

In arrivo la Luna Piena dei Fiori lunedì 12 maggio 2025, a che ora vederla e perché si chiama così La sera del 12 maggio i cieli italiani saranno illuminati dalla splendida Luna Piena dei Fiori. A che ora sorge nel cielo e perché si chiama così il plenilunio di questo mese.

A cura di Andrea Centini

Luna Piena dei Fiori. Credit: iStock

Alle 18:56 ora italiana di lunedì 12 si verificherà il plenilunio di maggio, conosciuto come Luna Piena dei Fiori. Il nome deriva dalla tradizione culturale dei nativi americani, che celebravano il tripudio floreale tipico di questo mese incastonato nel cuore della primavera. Più nello specifico, il nome è stato attribuito agli Algonchini, la tribù più numerosa e influente ancora ai giorni nostri. La Luna Piena di maggio è nota anche con altri appellativi, sulla base della comunità di nativi che lo hanno ideato. Come indicato da Almanac.com, ad esempio, i Cree la chiamavano “Luna della deposizione delle uova”, “Luna della Rana” e “Luna in Erba”, mentre per gli Oglala era la “Luna dei pony che perdono la muta”. Tutti nomi legati ai cambiamenti tipici del periodo primaverile dopo i rigori dell'inverno. In questo periodo dell'anno era importante anche preparare i raccolti, per questo motivo Dakota e Lakota decisero di chiamare il plenilunio di maggio “Luna della Semina”.

La Luna Piena dei Fiori è solo uno tra i tanti fenomeni astronomici di maggio. In questi giorni sono ancora ben visibili le eta Aquaridi, le stelle cadenti prodotte dalla cometa di Halley che illumineranno il firmamento fino alla fine del mese. In questi giorni si possono apprezzare anche i picchi massimi delle correnti meteoriche delle eta Lyridi e delle lambda-Draconidi, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”. Sebbene non rientrino tra i più spettacolari dell'anno, possono garantire qualche bellissima fiammata colorata nel cielo. Con un telescopio si possono ammirare anche alcuni asteroidi interessanti, come Vesta (che è stato visibile a occhio nudo all'inizio di maggio), Metis e Aurelia. Si può tentare anche l'osservazione della cometa 29P/Schwassmann- Wachmann, sebbene la sua luminosità continui a calare giorno dopo giorno. Per quanto concerne le congiunzioni astrali, la parte centrale di maggio ne sarà priva, ma come indicato dalla UAI ci attendono il bellissimo incontro tra Luna, Venere e Saturno venerdì 23 e il bacio tra la Luna e Giove di mercoledì 28.

A che ora vedere la Luna Piena dei Fiori lunedì 12 maggio 2025

Come indicato, la fase di Luna Piena sarà raggiunta esattamente alle 18:56 di lunedì 12 maggio. A quell'ora, tuttavia, la compagna della Terra non sarà ancora sorta nel cielo orientale d'Italia. Dovremo attendere tra le 20:10 e le 21:00 circa per vederla fare capolino in tutte le località dello Stivale, da Nord a Sud. A Roma, ad esempio, sorgerà attorno alle 20:30, a Bari alle 20:12, mentre a Torino verso le 21:05. Poiché il disco lunare appare pieno ai nostri occhi per circa tre giorni, tra una e due ore dopo la fase di plenilunio vedremo la Luna praticamente al massimo dello splendore. Il 12 maggio la compagna della Terra sorgerà appena al di sotto della costellazione della Bilancia e sopra lo Scorpione; resterà nel cielo tutta la notte e tramonterà tra le 05:00 e le 05:40 del giorno successivo.

Perché il plenilunio di maggio si chiama "Luna Piena dei Fiori"

Come accade per la maggior parte dei pleniluni dell'anno, il nome deriva dalla tradizione culturale dei nativi americani, che scandivano i propri mesi con un calendario lunare e non con il nostro gregoriano. A ciascun mese attribuivano un nome legato a un fenomeno o evento che aveva un impatto significativo sulla vita delle tribù; dalla caccia alla pesca, passando per raccolti, fioriture ed eventi atmosferici. L'intero mese lunare di maggio – e non la sola Luna Piena – era conosciuto come “Luna Piena dei Fiori” perché il Nord America, in questo periodo dell'anno, è un vero e proprio tripudio di colori, con campi e alberi fioriti. Un tempo, quando si viveva a strettissimo contatto con la natura, la primavera era una vera e propria stagione di rinascita dopo le restrizioni del periodo invernale, per questo decisero di omaggiare più un “segnale simbolico” della stagione che una cosa più pratica. A confermare che furono gli Algonchini ad assegnare il nome Luna Piena dei Fiori al plenilunio di maggio la studiosa Christina Ruddy dell'Algonquin Way Cultural Centre di Pikwakanagan (Ontario), come confermato da Almanac.com

Il calendario delle prossime lune piene e quando vederle

Luna Piena delle Fragole: 11 giugno 2025 – 09:44

Luna Piena del Cervo: 10 luglio 2025 – 22:37

Luna Piena dello Storione: 9 agosto 2025 – 09:55

Luna Piena del Raccolto: 7 settembre 2025 – 20:09

Luna Piena del Cacciatore: 7 ottobre 2025 – 05:47 (Superluna)

Luna Piena del Castoro: 5 novembre 2025 – 14:19 (Superluna)

Luna Piena Fredda: 5 dicembre 2025 – 00:14 (Superluna)