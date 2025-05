video suggerito

Stasera un enorme asteroide sarà visibile a occhio nudo nei cieli d'Italia: dove e come cercare Vesta La sera di oggi, sabato 3 maggio, il grande asteroide Vesta sarà visibile a occhio nudo nei cieli italiani. Ecco a che ora e dove cercare il "sasso spaziale" di oltre 525 chilometri nel firmamento.

A cura di Andrea Centini

L'asteroide Vesta. Credit: NASA

La sera di oggi, sabato 3 maggio 2025, sarà possibile vedere un asteroide a occhio nudo nel cielo. Stiamo parlando di Vesta (formalmente 4 Vesta), un gigantesco sasso spaziale con un diametro di oltre 520 chilometri. È l'unico di questi oggetti a poter raggiungere una magnitudine (luminosità apparente) tale da poter essere visibile nel firmamento senza l'ausilio di strumenti ottici. Per poterlo ammirare dopo il tramonto, a partire dalle 21:30 circa ora di Roma, serviranno comunque cieli molto bui e stellati, cioè privi di inquinamento luminoso. Ma ciò non significa che sia impossibile. In Italia, infatti, ci sono diverse località remote e buie dove poter tentare con successo l'osservazione di questo affascinante corpo celeste che, in base a quanto indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese”, proprio oggi raggiunge l'opposizione rispetto al Sole. Ciò significa che è alla massima luminosità e nel miglior momento possibile per poter essere osservato dalla Terra. Lo spettacolo astronomico fortunatamente durerà per qualche giorno.

Asteroide Vesta. Credit: NASA/JPLCaltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

La UAI indica che oggi, sabato 3 maggio, 4 Vesta raggiunge una magnitudine di + 5.6, poco al di sopra del valore massimo raggiungibile dall'oggetto (+ 5.4). Ricordiamo che la magnitudine si basa su una scala inversa e più basso è il valore – anche negativo – più alta è la luminosità di un oggetto celeste. Il Sole, ad esempio, ha una magnitudine di – 26.7, la Luna Piena di – 12.5, mentre Venere di – 4.4. Il limite di osservabilità per l'occhio umano è + 6.0, pertanto Vesta con il suo + 5.6 di oggi rientra tra gli oggetti visibili senza strumenti ottici. Come specificato, per vedere l'asteroide bisognerà allontanarsi da fonti di inquinamento luminoso come le luci di una città; spiagge isolate, prati in montagna e campagna sono probabilmente i luoghi migliori per tentare l'impresa.

È noto che Vesta riflette oltre il 40 percento della luce solare (molto più della Luna), probabilmente a causa di un intenso campo magnetico che lo circonda, anche se si tratta solo di teorie. L'asteroide è stato visitato dalla sonda Dawn della NASA tra il 16 luglio 2011 e il 5 settembre 2012, che ne ha ottenuto immagini spettacolari e informazioni preziose. Tra le curiosità vi è il fatto che questo oggetto di forma sferoidale presenta una crosta, un mantello e un nucleo proprio come la Terra. Gli scienziati ritengono che sia antichissimo, dato che si sarebbe formato circa 2 milioni di anni dopo la “nascita” del Sistema solare, avvenuta circa 4,6 miliardi di anni fa. Si tratta del secondo oggetto per massa della Fascia Principale degli asteroidi sita tra Marte è Giove; il primo è il pianeta nano Cerere. Ma dove cercare Vesta questa sera nel cielo?

La posizione dell'asteroide Vesta nel cielo la sera del 3 maggio 2025, a ridosso della costellazione della Vergine. Credit: Stellarium

Dove vedere l'asteroide Vesta a occhio nudo

Per trovare la posizione esatta dell'asteroide Vesta nel cielo rispetto alla propria posizione geografica consigliamo di fare riferimento a un planetario virtuale come Stellarium o TheSkyLive. Stasera l'oggetto diventerà visibile circa un'ora e mezza dopo il tramonto, atteso verso le 20:10 a Roma, le 20:00 a Napoli e le 20:30 a Milano. Attorno alle 21:30 ora di Roma Vesta si troverà a Sud Est, pochi gradi a sinistra della stella Rijl Alwwa della costellazione della Vergine. Resterà visibile per tutta la notte, fino alle 05:45 circa del giorno successivo, quando sparirà a Ovest a ridosso dell'alba.

Anche se visibile a occhio nudo, raccomandiamo comunque di tentare l'osservazione di Vesta con un binocolo o magari un telescopio. Con quest'ultimo è possibile osservarlo mentre “sfreccia” su un meraviglioso tappeto di stelle. Come indicato, Vesta resterà visibile a occhio nudo ancora per qualche giorno. Ricordiamo che proprio stasera il cielo sarà impreziosito anche dalla prima congiunzione astrale del mese, un bellissimo valzer celeste tra la Luna e Marte.