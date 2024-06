video suggerito

Spruzzano spray urticante al titolare e rubano 700mila euro d'oro in una ditta di Arezzo I banditi hanno agito in pieno giorno spruzzando spray urticante al proprietario di una ditta orafa di Badia al Pino che, insieme ad un dipendente, stava trasferendo 15 chili di verghe d'oro in un furgone.

A cura di Davide Falcioni

Settecentomila euro: a tanto ammonta il valore di oro rubato a Badia al Pino (Arezzo), a seguito di un colpo compiuto verso mezzogiorno di oggi. Stando a quanto si è appreso i banditi hanno agito spruzzando spray urticante al proprietario di una ditta orafa che, insieme ad un dipendente, stava trasferendo 15 chili di verghe d'oro in un furgone. L'assalto è stato effettuato davanti alla sua ditta, la ‘Italiana Horo'.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che conducono le indagini, e un'ambulanza per i soccorsi ai due orafi sottoposti ad accertamenti medici. Indagini sono in corso per individuare i responsabili, che sono riusciti a scappare tra le numerose strade secondarie di quella zona della provincia. I banditi hanno agito conoscendo le abitudini degli orafi e li hanno assaliti con estrema sicurezza nonostante l'orario diurno. Il distretto orafo con le sue aziende ricche di materie prime preziose è tornato molto appetibile per la criminalità.

Appena due settimane fa a pochi chilometri di distanza una banda di ladri ha messo a segno un furto da 2 milioni di euro alla Castoro, una ditta orafa di Castiglion Fibocchi. Stando alle ricostruzioni disponibili sarebbe scattato l'allarme, ma i vigilantes accorsi sul posto insieme al proprietario avrebbero accertato che tutto era regolare tranne un'anomalia, ovvero l'allarme stesso che sembrava essere mal funzionante. Poi, due giorni dopo, quando il titolare è andato ad aprire la ditta, si è reso conto che qualcuno era entrato e aveva fatto saltare la cassaforte: il colpo ha fruttato un bottino generosissimo.