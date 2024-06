video suggerito

Maxi-furto in azienda orafa ad Arezzo, rubati 2 milioni di euro in lingotti e gioielli Il colpo risalirebbe alla notte fra sabato e domenica ma sarebbe stato scoperto solo oggi: fuori uso le telecamere e difettoso il sistema d'allarme.

A cura di Davide Falcioni

Un furto da 2 milioni di euro è stato messo a segno alla Castoro, una ditta orafa di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, sita sulla provinciale Sette Ponti. Il colpo risalirebbe alla notte fra sabato e domenica ma sarebbe stato scoperto solo oggi.

Stando alle ricostruzioni disponibili sarebbe scattato l'allarme, ma i vigilantes accorsi sul posto insieme al proprietario avrebbero accertato che tutto era regolare tranne un'anomalia, ovvero l'allarme stesso che sembrava essere mal funzionante. Poi, questa mattina, quando il titolare è andato ad aprire la ditta, si è reso conto che qualcuno era entrato e aveva fatto saltare la cassaforte: il colpo ha fruttato un bottino da due milioni di euro tra lingotti, collane e contanti.

I ladri sarebbero riusciti ad introdursi nell'edificio da un capannone confinante, dove avrebbero scavato un buco entrando poi nell'azienda svaligiata. Un'altra anomalia riguarda le telecamere, che non avrebbero ripreso nulla, neppure un'immagine, forse per un guasto anche se non può essere esclusa l'ipotesi del sabotaggio. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Questa ditta aveva già subito un furto ingente di oro e preziosi nel 2011, gli autori furono poi scoperti e catturati dalla polizia in Puglia.