Spruzza spray urticante a scuola per saltare il compito: classi evacuate e studenti intossicati a Bolzano

I fatti durante l’intervallo all’Istituto tecnico Cesare Battisti di Bolzano. Il giovane protagonista del gesto avrebbe atteso il momento in cui molte aule erano rimaste vuote per la pausa delle lezioni per tirare fuori uno spray urticante al peperoncino e spruzzarlo in più punti.

Decine di studenti intossicati e allarme all'Istituto tecnico Cesare Battisti di Bolzano dove qualche studente ha pensato bene di spruzzare uno spray urticante tra corridoi e aule saturando l’ambiente e costringendo il personale scolastico ad evacuare la scuola e a lanciare anche l’allarme ai servizi di emergenza. Secondo quanto ricostruito finora, il movente sarebbe da ricercare nel tentativo di qualche studente di evitare una verifica a scuola.

I fatti a inizio settimana, ieri mattina lunedì 2 marzo, poco dopo le 11 mentre era in corso l'intervallo. Il giovane protagonista del gesto avrebbe atteso il momento in cui molte aule erano rimaste vuote per la pausa delle lezioni per tirare fuori uno spray urticante al peperoncino e spruzzarlo in più punti della scuola. Al rientro in aula, pochi minuti dopo, molti ragazzi di conseguenza hanno iniziato ad accuserà vari malesseri come bruciore alla gola e agli occhi e lievi difficoltà respiratorie.

Quando i ragazzi interessati sono diventati sempre di più si è capito che era accaduto qualcosa ed è stata ordinata subito l’evacuazione dell’istruito tecnico. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco per i controlli del caso e il personale sanitario del 118 che invece ha preso in carico i ragazzi che accusavano problemi. In tutto una trentina gli studenti interessati, appartenenti a varie classi, fortunatamente nessuno in maniera grave anche perché il contatto con la sostanza urticante è avvenuto indirettamente quando la miscela al peperoncino si è diffusa negli ambienti.

Nessuno è stato trasportato in ospedale e gli accertamenti effettuati non hanno rilevato la presenza di sostanze pericolose persistenti nell’aria, quindi la scuola è stata riaperta oggi anche se ieri gli studenti interessati sono tornati a casa. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri per cercare di individuare il responsabile del gesto in collaborazione con la stessa scuola.