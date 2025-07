Speleologo ancora bloccato nell’Abisso Paperino: “Ha un trauma cranico, usato esplosivo per raggiungerlo”

Lo speleologo Marco Massola è ancora bloccato nell’Abisso Paperino nel comune di Ormea (Cuneo). Nelle scorse ore è stato raggiunto da una squadra tecnica e da un sanitario che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno stabilizzato. Ha un trauma cranico e non riesce a camminare autonomamente.

Ore di ansia per Marco Massola, lo speleologo di 62 anni bloccato nell'Abisso Paperino nel comune di Ormea (Cuneo), dove ieri si è infortunato ed è rimasto intrappolato a causa della caduta di rocce che ha ostruito il passaggio. Stando a quanto rende noto il Soccorso Alpino nell'ultimo bollettino, l'uomo nel pomeriggio è stato raggiunto da una squadra tecnica e da un sanitario che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno stabilizzato.

Il 62enne ha subito un trauma cranico a causa di una caduta di sassi e non è in grado di procedere autonomamente, perché non riesce a camminare. Nel punto dell'incidente, intorno a -40 metri di profondità, è stata montata una tenda riscaldata dove il paziente è stato ricoverato e condizionato. Il punto è stato anche raggiunto da un cavo telefonico che consente di comunicare con il campo base all'esterno. Nel corso della notte si sono alternate complessivamente una cinquantina di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Umbria.

Gran parte del lavoro è stato dedicato alla disostruzione di 3 strettoie che devono essere allargate per consentire il passaggio dell'infortunato. Le operazioni si sono svolte con uso di esplosivi da parte di soccorritori speleologici del CNSAS appositamente formati. Al momento – affermano gli esperti – le condizioni dell'infortunato rimangono stabili, in attesa procedere verso l'uscita.

Massola è anche presidente del gruppo speleologico del Cai di Lanzo, nel Torinese. È dunque un esperto. L’abisso Paperino e una profonda cavità dell’Alpe degli Stanti ed è composto da una serie di gallerie e di grandi “saloni” che portano a una profondità massima di circa 150 metri.