Speleologo resta intrappolato in una grotta sulle Alpi cuneesi: in corso le operazioni del Soccorso Alpino

Uno speleologo è rimasto intrappolato in una grotta sulle Alpi cuneesi e si è reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino per i primi soccorsi. I soccorritori dovranno estrarre l’uomo dalla grotta e provvedere al trasporto in ospedale per le cure del caso.

foto da archivio

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto per soccorrere un uomo infortunatosi nell'Abisso Paperino, sulla Colla Termini (Alpe degli Stanti) in provincia di Cuneo. Lo speleologo salvato dal Soccorso Alpino stava visitando la grotta con altri compagni quando è stato travolto da alcune rocce cadute all'improvviso.

L'uomo è stato quindi salvato e sottoposto alle cure del Soccorso Alpino e Spelologico specializzato nel soccorso medicalizzato, che lo ha caricato in barella. Per farla uscire dalla grotta sarà necessario provvedere alla disostruzione di alcuni tratti della grotta particolarmente angusti che separano il luogo dell'incidente dall'uscita.

L'intervento potrebbe quindi protrarsi ancora per diverso tempo mentre è in corso d'accertamento la dinamica dell'incidente che ha costretto lo speleologo ad allertare i soccorsi per essere tratto in salvo. Il fatto si sarebbe verificato nella giornata di oggi, domenica 20 luglio, durante un escursione dello speleologo e del suo gruppo di amici nella grotta in provincia di Cuneo.

La comitiva aveva deciso di esplorare le bellezze naturali del luogo. I tempi legati ai soccorsi sono molto lunghi anche per via degli spazi ristretti che possono essere quelli di una grotta. A complicare la situazione, l'impossibilità di avvalersi nell'immediato di mezzi veloci per il trasporto del paziente in ospedale. Un'altra difficoltà che il Soccorso Alpino e Spelologico specializzato nel soccorso medicalizzato ipogeo può incontrare, è l'impossibilità di monitorare le condizioni del paziente durante l'estrazione.

Non è chiaro al momento quale sia il bollettino medico dell'uomo e ulteriori informazioni saranno rese disponibili nelle prossime ore, quando lo speleologo sarà affidato alle cure mediche ospedaliere rese necessarie dal caso.