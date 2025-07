Spariscono in mare con il sup trascinati dalla corrente: ore di apprensione per due fratellini di 12 anni

È successo nella zona di San Vincenzo in Toscana. I due ragazzini erano saliti a bordo del sup quando in poco tempo la corrente è cambiata e si sono trovati in mare aperto.

Paura sul litorale di San Vincenzo, nella provincia di Livorno, sabato pomeriggio, quando due fratellini di dodici anni sono “spariti” in mare trascinati dalla corrente. A bordo di un sup, i due ragazzini si sono ritrovati lontani dalla costa senza più riuscire a riavvicinarsi a terra.

Fortunatamente tutto poi è andato per il meglio grazie al tempestivo intervento della macchina dei soccorsi che ha coinvolto capitaneria di porto, elicottero "Drago" dei vigili del fuoco, un quad e un'ambulanza della Misericordia di San Vincenzo e anche un traghetto che opera il servizio turistico per le isole della Toscana.

Secondo quanto ricostruito, è stata proprio la nave, in navigazione nelle vicinanze del punto in cui era stato individuato il sup, a recuperare i due fratelli con l'ausilio dei vigili del fuoco e a riportarli a terra dai loro familiari.

Stando a quanto ricostruiscono i quotidiani locali, sabato pomeriggio i due ragazzini si trovavano sulla spiaggia della Torraccia quando hanno deciso di fare una breve escursione: improvvisamente però sono stati sorpresi dal cambio della corrente finendo a qualche miglia di distanza dalla costa.

L’allarme è stato lanciato dai familiari intorno alle 19, con i soccorritori che hanno raggiunto la spiaggia e avviato le ricerche per mare. Alla fine i due ragazzi sono stati individuati dall'elicottero dei vigili del fuoco partito da Cecina e a quel punto è stato chiesto al traghetto che fa il giro delle isole di avvicinarsi a loro e aiutarli.

Fortunatamente i due ragazzi sono stati recuperati in buone condizioni di salute, per loro tanto spavento ma non sono state necessarie cure mediche in ospedale.