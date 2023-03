“Sono stata violentata sul traghetto”: nave bloccata in porto in Sicilia, la Scientifica a bordo L’allerta è scattata al termine del precedente viaggio del traghetto Europa Palace che fa la spola tra Palermo e Cagliari. La polizia che ha subito sospeso il viaggio ritorno del traghetto verso la Sardegna avviando le ispezioni a bordo.

A cura di Antonio Palma

Arrivata nelle scorse ore dalla Sardegna, come di consueto, la nave traghetto della Grimaldi Lines che fa la spola tra Palermo e Cagliari, la Europa Palace, sarebbe dovuta ripartire questa mattina dal porto del capoluogo siciliano ma la partenza è stata bloccata dalla polizia e da ore la nave è ferma attraccata al molo dopo che una donna ha denunciato di essere stata violentata a bordo.

Da ora infatti a bordo del traghetto, arrivato durante la notte, si sono susseguite le ispezioni da parte degli agenti della squadra mobile della polizia della Questura palermitana, che hanno interrogato il personale di bordo, ma anche dei loro colleghi della scientifica che hanno eseguito vari sopralluoghi sui luoghi indicati dalla vittima per raccogliere reperti ed elementi potenzialmente utili alle indagini.

Secondo quanto trapelato finora sulla vicenda, sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, l’allerta è scattata al termine del precedente viaggio del traghetto. La donna, che era una delle passeggere a bordo del traghetto, ha rivelato di essere stata violentata da una persona a bordo ed è stata quindi accompagnata in un ospedale cittadino palermitano per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi che avrebbero confermato la violenza.

Quindi è scattata immediatamente la segnalazione e l’indagine della polizia che ha subito sospeso il viaggio ritorno del traghetto, avviando le ispezioni a bordo prima che la scena potesse esser compromessa. Da ore quindi gli investigatori stanno cercando di far luce sul racconto della donna che ha affermato di essere stata aggredita ieri mentre l’imbarcazione, la Europa Palace, era in viaggio da Cagliari verso Palermo.