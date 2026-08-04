“Sono a casa sola e ho fame”, la chiamata di una bimba di 8 anni al 118: scattano le indagini sulla famiglia

Una bimba di 8 anni è stata lasciata da sola per diverse ore in una casa nel Parmense. Ha chiamato il 118 e ha chiesto aiuto: “Ho fame e non c’è niente da mangiare”.

"Sono a casa da sola da tante ore, ho fame e non c'è niente da mangiare". Questa è la chiamata fatta da una bimba di 8 anni a 118 mentre si trovava da sola in casa nel Parmense. Subito sono stati mandati nell'abitazione i sanitari e sono stati allertati anche i carabinieri. I militari hanno avuto la conferma che la piccola da diverse ore era a casa da sola, senza la presenza di un adulto. Non solo, come aveva detto la bambina in casa non c'era cibo a disposizione.

Dopo il primo controllo in casa, subito si sono attivati anche gli assistenti sociali che garantiranno alla piccola un supporto psicologico e una collocazione sicura. Si sta procedendo con tutta la rete di tutela per i minori. I carabinieri hanno denunciato alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minore. Si sta procedendo con le misure del caso.

Fortunatamente la piccola è stata in grado di chiamare il 118 ed è stata subito soccorsa. Resta da capire ora se fosse già successo altre volte che la bambina venisse lasciata a casa da sola per molto tempo. Lei è la prima volta che ha chiamato il 118 e ha chiesto aiuto: aveva capito che a casa non c'era nulla da mangiare ed era spaventata. A dare cibo alla piccola sono stati i sanitari e i carabinieri che sono arrivati nell'abitazione. Hanno così tranquillizzato la bimba. Ora il resto della sua famiglia dovrà difendersi dall'accusa di abbandono di minore, intanto la figlia è stata affidata ai servizi sociali.