Domani, in Tribunale ad Ancona davanti al gip Sonia Piermartini, si terrà l’udienza di convalida per Massimo Renelli, l’autotrasportatore di Senigallia di 47 anni arrestato la notte tra il 5 e il 6 gennaio dalla polizia dopo che, alla guida della sua Fiat Punto, ha travolto e ucciso due donne sulla Sp360 Arceviese. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, a poche curve di distanza dalla discoteca "Megà" nell'entroterra senigalliese, dove le due vittime e lo stesso quarantasettenne avevano trascorso la notte della Befana. Le due donne che hanno perso la vita si chiamavano Sonia Farris ed Elisa Rondina. La prima aveva trentaquattro anni ed era una parrucchiera, la seconda aveva quarantatré anni ed era una insegnante di scuola primaria. Entrambe erano di Colli al Metauro (Pesaro-Urbino). Il pm Ruggiero Dicuonzo ha disposto l'autopsia sui due corpi: l’esame verrà eseguito il 9 gennaio dal medico legale Manuel Papi.

L'uomo che ha travolto le due amiche non si sentiva "alternato" – Intanto Renelli, risultato positivo all'alcoltest (2,02 e 1,93 g/l), secondo quanto ha detto il suo avvocato è prostrato dal dolore. L’uomo avrebbe detto all’avvocato Marusca Rossetti che non si sentiva "alterato" quando si è messo alla guida e di non aver visto le due donne che camminavano sul ciglio della strada piuttosto buia. Per Renelli il pm avrebbe voluto disporre gli arresti domiciliari ma, contestualmente, per alcune ragioni di opportunità legate anche alla situazione psicofisica dell’uomo, è stato deciso di tenerlo in camera di sicurezza della Questura dove rimarrà almeno fino all'udienza di convalida.

La dinamica dell'incidente mortale – Sulla dinamica dell'incidente il pm attende la relazione della Polizia Stradale: non è escluso che, al momento dell'impatto, le due donne stessero attraversando la strada per riprendere l'auto parcheggiata sul lato opposto, e qualche centinaio di metri di distanza, rispetto alla discoteca “Megà” la cui area di sosta era già gremita. I rilievi della Stradale riguarderanno anche il tratto stradale da molti ritenuto pericoloso e teatro di altri incidenti. Massimo Renelli, padre di due bimbi piccoli e da qualche tempo separato dalla compagna, vedrà il proprio legale nel pomeriggio anche per ripercorrere le ultime ore della notte della Befana finita in tragedia. Dopo aver travolto Sonia ed Elisa era stato lo stesso Renelli, che non si era reso conto bene di ciò che era accaduto, a chiamare il 113, ad affiancare gli agenti nelle ricerche e nel ritrovamento dei due corpi sbalzati nel campo adiacente.