Solo in casa, cade e non può rialzarsi, poliziotti lo aiutano e festeggiano con lui con un panettone

A cura di Antonio Palma

Solo in casa, è caduto senza riuscire a rialzarsi ma, grazie all'intervento di una vicina che ha sentito i rumori e ha chiamato la polizia, due poliziotti sono accorsi sul posto e, dopo averlo aiutato a rimettersi in piedi, il giorno dopo sono tornati anche a trovarlo per festeggiare con lui con un bel panettone. A raccontare la storia a lieto fine che vede protagonista un pensionato novarese, il signor Nazzario, è stata la stessa polizia attraverso i suoi canali social, cogliendo l'occasione per invitare tutti a prendersi cura degli anziani in questi giorni di festa. Tutto si è svolto nella settimana di Natale nell'abitazione dell'anziano che non ha figli né parenti e durante il giorno riceve assistenza domiciliare in casa.

Nel tentativo di raggiungere il bagno, infatti, Il signor Nazzario qualche giorno fa è caduto in casa sua a Novara senza riuscire a rialzarsi. Per sua fortuna la vicina ha capito che qualcosa non andava e ha allertato le forze dell'ordine. Le sue richieste di aiuto, anche se flebili, e i rumori infatti hanno allarmato la donna che ha chiesto aiuto per lui con una chiamata di emergenza. A soccorrerlo sono giunti Marco e Andrea, due agenti delle volanti della Questura novarese che lo hanno aiutato a rimettersi a letto tranquillizzandolo. Dopo aver compreso la situazione, però, i poliziotti, sono tornati dal loro “nuovo nonno” il giorno seguente, donandogli un panettone e il calore familiare di cui l'anziano ha bisogno. "In questi giorni prendiamoci cura dei nostri anziani, stiamogli vicino e non lasciamo che la malinconia possa sopraffarli" hanno esortato dalla polizia.