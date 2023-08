Solidarietà del Cdr di Fanpage.it a Saverio Tommasi, ricattato e minacciato I giornalisti di Fanpage.it sono vicini a Saverio Tommasi, che da anni con la sua telecamera racconta la nostra società mostrandone tutte le contraddizioni. Non è la prima occasione in cui Saverio è preso di mira da frange estremiste e fatto oggetto di aggressioni e insulti.

A cura di Redazione

"Ho tanti NoVax che vorrebbero sapere dove abiti" lo screen delle minacce

Il Comitato di Redazione di Fanpage.it esprime solidarietà al collega Saverio Tommasi che è stato vittima di minacce e ricatti riguardanti la diffusione di informazioni personali al fine di suggerire un'aggressione ai danni suoi e della sua famiglia.

I giornalisti di Fanpage.it sono vicini a Saverio Tommasi, che da anni con la sua telecamera racconta la nostra società mostrandone tutte le contraddizioni. Non è la prima occasione in cui Saverio è preso di mira da frange estremiste e fatto oggetto di aggressioni e insulti. Nessun giornalista dovrebbe mai subire violenze o intimidazioni per l'esercizio della propria professione ed è allarmante che ciò continui.

Non permetteremo che la libertà dei nostri colleghi venga minata, di muovere ricatti e intimidazioni come quelli fatti a Saverio Tommasi, che coinvolgono anche la sua famiglia. Continueremo a lavorare con integrità e passione per un giornalismo indipendente che non indietreggia neppure davanti alle minacce e non lascia solo nessun collega e nessuna collega.