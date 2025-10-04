Sofia e Nicole, le amiche del cuore 17enni scomparse a Barletta: “Viste comprare il biglietto di un autobus”

Potrebbero aver preso l’autobus le due adolescenti di 17 anni, Nicole e Sofia, scomparse a Barletta nella mattinata del 2 ottobre. Le due ragazzine sarebbero state viste mentre acquistavano i biglietti per una tratta intermedia. Le ricerche proseguono in Puglia.

Nicole (a sinistra) e Sofia (a destra)

Potrebbero essere ancora in Puglia Sofia e Nicole,le due 17enni scomparse nella giornata di giovedì 2 ottobre a Barletta. le due ragazze sarebbero state viste mentre acquistavano un titolo di viaggio per una tratta intermedia nel Tabacchino della stazione di Barletta.

Le due adolescenti potrebbero essere salite su un autobus che però non è chiaro dove fosse diretto. Giovedì mattina le 17enni avrebbero dovuto essere a scuola, ma qui non sono mai arrivate. I loro cellulari risultano spenti dalle 10 di quella mattina e in quel lasso di tempo alcuni cittadini le avrebbero viste girare in città tra via Ricci e via Cioce. La prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con l'impiego congiunto di tutte le forze dell'ordine.

I carabinieri hanno ascoltato amici e compagni di classe delle due 17enni per ricostruire le loro abitudini, i loro contatti e così le possibili destinazioni mentre nel frattempo sono stati acquisiti i tabulati telefonici per incrociarli con i dati delle celle.

I militari stanno anche visionando le telecamere delle stazioni ferroviarie tra Barletta e comuni intermedi verso Foggia e verso Bari. Al momento si esclude che le due ragazze abbiano lasciato la regione.

Le ricerche sono estese nell'entroterra, ma i controlli non hanno per ora dato i riscontri sperati. Secondo gli investigatori le due ragazze si sarebbero allontanate volontariamente e per chi indaga è probabile che non siano sole. Verosimile, infatti, che le 17enni avessero con loro una minima somma di denaro e dei cambi negli zaini.

Al momento della scomparsa, Sofia indossava un pantalone nero a zampa, una t-shirt Kappa con felpa nera abbinata, sneakers bianche, occhiali con montatura nera e lo zaino multicolore. Nicole, invece, aveva una felpa nera con la scritta bianca sul petto, il pantalone nero, le scarpe da ginnastica con i colori rosso, bianco e nero e lo zaino Eastpak nero. Le due, come già detto, potrebbero aver cambiato abiti subito dopo aver spento i telefoni.

Chiunque dovesse avere loro informazioni può allertare i numeri di emergenza e rivolgersi alle forze dell'ordine.