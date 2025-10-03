Attualità
Escono per andare a scuola ma spariscono nel nulla: due minori scomparse a Barletta, ricerche in corso

Le due ragazze 17enni sparite insieme da diverse ore da Barletta senza lasciare notizie. Dovevano andare a scuola ma al liceo non sono mai arrivate: attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.
A cura di Antonio Palma
Sono ore di ansia e apprendine per parenti e amici di due ragazze 17enni sparite insieme da diverse ore da Barletta senza lasciare notizie. Secondo quanto ricostruito finora, le due giovani sarebbero uscite di casa poco prima delle 8 di ieri, giovedì 2 ottobre, per recarsi a scuola ma all’istituto che frequentano insieme non sono mai arrivate. L’allarme è partito quando non sono rientrate a casa dopo l’orario scolastico generando comprensibile apprensione tra i parenti.

Dopo aver cercato di contattarle inutilmente, la famiglia ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare formalmente la scomparsa. I militari dell’arma si sono subito mobilitati avviando un piano di ricerca in tutta la zona, esteso poi a tutte le forze dell’ordine. Informata dei fatti, la Prefettura di Barletta – Andria – Trani ha attivato subito il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che coordina le operazioni sul territorio con il coinvolgimento di tutte le forze e i soccorsi del posto. Le forze dell’ordine hanno anche acquisito i tabulati dei loro cellulari per cercare di ricostruire gli spostamenti delle ultime ore.

Le due diciassettenni, entrambe iscritte al liceo di Scienze umane Casardi della città pugliese, si chiamano Nikol Giannone e Sofia Autenzio, una compirà 18 anni a dicembre, l'altra invece a febbraio. Al momento non si esclude l'ipotesi di un allontanamento volontario ma vista la mancanza di notizie, le ricerche vanno avanti. Chiunque abbia informazioni utili o dovesse avvistarle è invitato a contattare tempestivamente le autorità di polizia o rivolgersi ai numeri di emergenza per le segnalazioni.

