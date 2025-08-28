Soccorso in strada con una ferita al petto, 20enne muore poco dopo in ospedale: si indaga sull’accaduto

Un ragazzo di 20 anni è stato trovato in gravissime condizioni la scorsa notte in una via di Novara ed è morto dopo essere stato ricoverato all’Ospedale Maggiore. Sul caso indaga la polizia, coordinata dalla Procura. Tra le ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori c’è l’aggressione degenerata in omicidio.

Immagine di repertorio.

Sul caso indaga la polizia, coordinata dalla pubblico ministero di turno Alessia Careri. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori, a quanto si apprende, è l'aggressione degenerata in omicidio.

Il giovane, che sarebbe di origini straniere, è stato trovato in strada senza documenti e con una piccola ferita al torace. A lanciare l'allarme, intorno all'1.30 della notte scorsa, sono stati alcuni passanti.

Uno di loro ha raccontato di aver notato un gruppo di persone accalcate intorno a un corpo disteso a terra e ha immediatamente chiamato il 112.

Sul posto è quindi arrivata un'ambulanza del 118, che ha portato il 20enne all'ospedale Maggiore. L'episodio è accaduto in viale Volta, nel quartiere residenziale di San Martino, appena a ridosso del centro storico.

Secondo quanto è stato ricostruito, gli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto avrebbero trovato il ragazzo in condizioni molto gravi: subito dopo il primo esame è stata scoperta la ferita al torace, che sarebbe la probabile causa della morte.

Su questo aspetto dovrebbero arrivare maggiori risposte dall‘autopsia, prevista nella giornata di domani, venerdì 29 agosto. Il giovane è morto non appena arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Sulle circostanze dell'accaduto gli investigatori mantengono per ora il massimo riserbo. Anche se, riportano i quotidiani locali, nessuna pista per il momento è esclusa.

Il personale della Polizia Scientifica ha lavorato a lungo sul luogo dove è stato ritrovato il giovane, alla ricerca di tracce utili a ricostruire l'accaduto e a rintracciare gli eventuali aggressori.

Gli uomini delle forze dell'ordine stanno inoltre tentando di scoprire al più presto l'identità della vittima attraverso l'analisi delle banche dati.