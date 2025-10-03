Soccorso in casa con lesioni sul corpo, 58enne muore dopo ore di agonia a Imperia: ipotesi ggressione

Si indaga sulla morte di un 58enne ricoverato in ospedale nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, a Imperia. L’uomo è stato soccorso in casa e aveva sul corpo diverse lesioni. L’ipotesi è che il 58enne possa essere stato aggredito.

È deceduto l'uomo di 58 anni che ieri sera, giovedì 2 ottobre, era stato ricoverato all'ospedale di Imperia con traumi in diverse parti del corpo. Secondo quanto reso noto, l'uomo era stato raccolto dall'ambulanza nella sua abitazione di via Allende per poi essere trasportato nel nosocomio di Imperia dove è deceduto. La polizia sta conducendo le indagini insieme alla Squadra Mobile e alla Scientifica.

Sul decesso è stata aperta un'inchiesta e al momento si parla di due piste investigative: la prima relativa a un'aggressione, mentre la seconda è legata alla possibilità che il 58enne sia rimasto vittima di un'incidente, forse mentre lavorava, e che sia stato lasciato vicino casa. L'allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì quando un familiare dell'uomo ha chiamato il 118 chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Il personale medico si è trovato davanti a un uomo con diverse lesioni addosso e ha disposto il trasferimento nell'ospedale del capoluogo. Dopo un tentativo di stabilizzare le condizioni del 58enne e una serie di esami, era stato disposto per lui il ricovero in terapia intensiva.

Le dinamiche del decesso e del precedente ricovero sono apparse strane fin da subito, perché l'uomo sarebbe stato soccorso nella palazzina dove viveva, anche se i residenti hanno dichiarato di non essersi accorti di nulla. Nessuna richiesta di aiuto e nessuna presenza sospetta, dunque, mentre la Questura d'Imperia ha inviato gli esperti della scientifica a effettuare alcune ricognizioni fotografiche.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, l'ipotesi attualmente più accreditata è quella di un'aggressione, ma non si esclude che le ferite sul corpo dell'uomo possano essere state causate in altro modo. La polizia ha preso possesso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che interessano via Allende e la zona dei Piani di Imperia. Al momento non sarebbero emersi elementi utili per chiarire la vicenda.